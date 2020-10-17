Yeşilyurt'ta Malatyalı genç sanatçıdan dijital konser

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine memleketi Malatya'ya gelen son dönemlerin popüler sanatçılarından Bilal Sonses, Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesinde kurulan özel platformda dijital olarak düzenlediği konserinde, internet ve televizyon başında ki sevenlerine keyif dolu anlar yaşattı.

Yeşilyurt Belediyesinin pandemi sürecinde toplumsal motivasyonu güçlü tutmak, moral ve motivasyona katkı sağlamak adına ev sahipliği yaptığı 'Bilal Sonses' Dijital Konser etkinliği, Yeşilyurt Belediyesine ait Yeşilyurt Tv, Yeşilyurt Belediyesi sosyal paylaşım hesapları ( facebook, instgram ve twıter), Malatya ErTV ile Malatya Vuslat Tv'den canlı yayınlandı. Birçok sanatçıya verdiği bestelerinin yanı sıra söylediği şarkılarla özellikle genç kitleler üzerinde büyük bir sempati toplayan Bilal Sonses, sosyal paylaşım hesaplarına yoğun ilgi gösteren sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.1,5 saate yakın süre sahnede kalan Bilal Sonses, duygusal ve hareketli şarkılarıyla, pandemi sürecinde sevenlerine moral aşılamaya çalıştı.

"Memleketimde olmaktan mutluluk duyuyorum"

Yeşilyurt Belediyesinin organizasyonuyla Malatya'lı sevenleriyle buluşmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bilal Sonses, "Anne tarafından Malatya'lıyım, birçok kez memleketime geldim, ancak bu kez çok güzel bir organizasyon içerisinde Malatya'da olmaktan çok büyük mutluluk duymaktayım. Pandemi süreci nedeniyle dijital platformlar ve televizyonlar üzerinden sevenlerimizle buluştuk. Konserimizin sosyal paylaşım hesaplarında yoğun bir takipçi tarafından izlenmesinden ziyadesiyle memnun olduk. İnşallah herkese güzel ve keyif dolu anlar yaşatmışızdır. Böylesine güzel bir organizasyonda memleketimde olmamı sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Mehmet Çınar, mutlu insanların şehri olarak nitelediği Yeşilyurt'a yakışan bir organizasyonlarına bir yenisini daha eklediklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Dünya'yı, ülkemizi ve kentimizi sıkıntıya sokan pandemi salgını dolayısıyla çok zor günlerden geçiyoruz. Bu salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumdaki moral ve motivasyonu daha güçlü tutmak adına düzenlediğimiz etkinliklerimize, bugün bir yenisini daha ekledik. Hemşerilerimizin bizden bu yönde ciddi talepleri vardı, son yıllarda büyük kitlelere hitap eden çok güzel konserler düzenlemiştik. Pandemi salgını dolayısıyla dijital platformlar üzerinden güzel bir konsere ev sahipliği yaptık. Özellikle gençlerimiz tarafından yakından takip edilen, son dönemlerin popüler ismi olan, Malatya'lı hemşerimiz Bilal Sonses'i, Yeşilyurt Tv, sosyal paylaşım hesaplarımız ve Malatya'mızın iki güzide medya kuruluşu ErTV ile Vuslat TV'nin canlı yayında sevenleriyle buluşturduğumuz için ziyadesiyle memnun olduk. Sosyal paylaşım hesaplarımızdan çok güzel dönüşler aldık, takipçilerin ilgisi üst seviyede. Malatya'nın dışında Türkiye ve Dünyanın farklı noktalarından çok sayıda takipçi, şu anda hem internetten hem de televizyon üzerinden Yeşilyurt'umuzu ve konserimizi takip ediyor. Konserimizin, bölgemizin en büyük sosyal yaşam alanı olarak projelendirdiğimiz ve yapımı süren Beylerderesi Şehir Parkı içerisindeki Milet Bahçemizde yapılıyor. Böylesine nezih ve güzel bir yaşam alanında etkinliğimizi düzenliyoruz. İnşallah bu zorlu süreci atlattıktan sonra halkımıza açık, tüm hemşerilerimizin katılım gösterdiği konserlerimize devam ederiz. Biz, mutlu İnsanların şehriyiz, amacımızda hemşerilerimizi mutlu etmektir. Bilal Sonses kardeşimizin ağzına ve yüreğine sağlık" diye konuştu.

"Atom karınca gibi çalışıyor maşallah"

Bilal Sonses'in söylediği güzel şarkılarıyla herkesin kulağının pasını sildiğini ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise "Beylerderesi Şehir Parkımızın Millet Bahçesi alanında bu güzel konserden dolayı Bilal Sonses ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımız her hafta ya bir açılış ya da bir temel atma törenine davet ediyor, bugünde konserde birlikteyiz, maşallah atom karınca gibi çalışıyor. Belediye Başkanımızın bu güzelliklerde çok büyük emeği vardır, Beylerderesi'nin güzel bir hale kavuşmasında çok büyük hizmetlerde bulunuyor. Güzel bir alanda keyif dolu anlar yaşatan genç sanatçımızı ağırlamaktan mutlu olduk" dedi. Genç sanatçıya, kayısı paketi ile Yeşilyurt Belediyespor forması hediye edildi

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bilal Sonses'e kayısı paketi ile Yeşilyurt Belediyespor forması hediye ettiler. - MALATYA