Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” dedi - Son Dakika
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Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” dedi

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Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” dedi
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Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un adının fon tartışmalarıyla gündeme gelmesinin ardından Yeşim Salkım eski defterleri açtı. Salkım, yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü bir ticari anlaşmazlığı hatırlatarak Cihan Sütşurup hakkında “Beni dolandırdı” ifadesini kullandı.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un adının son günlerde gündeme gelen fon iddialarıyla anılmasının ardından, Yeşim Salkım’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü bir olayı yeniden gündeme taşıdı. 

YILLAR ÖNCEKİ OLAYI ANLATTI

Yeşim Salkım, paylaşımında Cihan Sütşurup’la geçmişte yaşadığını söylediği bir ticari anlaşmazlıktan söz etti. Salkım, “barter” adı altında yapılan bir işlem nedeniyle mağdur edildiğini öne sürerken, olayın daha sonra hukuki sürece taşındığını belirtti. 

Salkım, söz konusu süreçte Salih Yiğiner isimli bir kişinin aracı olduğunu da ileri sürdü.

“UMARIM ADALET YERİNİ BULUR”

Geçmişte yaşandığını söylediği olayın ardından mahkemelik olduklarını aktaran Yeşim Salkım, paylaşımında adalet vurgusu yaptı. Şarkıcının yıllar sonra yaptığı bu açıklama, Cihan Sütşurup’un yeniden gündeme gelmesinin ardından dikkat çekti. 

GÖZLER SÜTŞURUP CEPHESİNE ÇEVRİLDİ

Yeşim Salkım’ın açıklamasının ardından gözler Cihan Sütşurup cephesine çevrildi. Salkım’ın gündeme getirdiği iddialarla ilgili karşı taraftan şu ana kadar kamuoyuna yansıyan yeni bir açıklama bulunmuyor.

Melis SütşurupMustafa SandalYeşim SalkımMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” dedi - Son Dakika
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