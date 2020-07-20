"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda tespit edilen iki sığınakta silah, mühimmat ve paylayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda tespit edilen iki sığınakta silah, mühimmat ve paylayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı değerlendirilen 2 sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, 2 AK-47 piyade tüfeği, bu silahlara ait 39 şarjör, 8 dragonuv keskin nişancı tüfeği şarjörü ve 38 fişek, 745 PKM fişeği, 54 adet 5,56 milimetrelik fişek, 27 adet 12,7 milimetrelik fişek, 2 hücum yeleği, Rus tipi RG-42 el bombası, 6 el bombası kılıfı, 2 jeneratör, 3 panço, patlayıcı madde yapımında kullanılan 12 kilogramlık tüp, 8 uzaktan komutalı patlayıcı madde telsiz düzeneği anahtar sistemi, 9 kondaktör el yapımı patlayıcı kodlayıcı, 3 bağlantı kablosu, 20 metre infilaklı fitil, 2 uzaktan kumanda, sensör anahtar sistemi, elektrikli fünye ve 2 el telsizi bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 21:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 15:01 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:37 Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:37 Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 4 gündür haber alınamıyor 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 12:37 Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:13 110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
15:01
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
14:37
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 04:16:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]