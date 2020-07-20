"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda tespit edilen iki sığınakta silah, mühimmat ve paylayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı değerlendirilen 2 sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, 2 AK-47 piyade tüfeği, bu silahlara ait 39 şarjör, 8 dragonuv keskin nişancı tüfeği şarjörü ve 38 fişek, 745 PKM fişeği, 54 adet 5,56 milimetrelik fişek, 27 adet 12,7 milimetrelik fişek, 2 hücum yeleği, Rus tipi RG-42 el bombası, 6 el bombası kılıfı, 2 jeneratör, 3 panço, patlayıcı madde yapımında kullanılan 12 kilogramlık tüp, 8 uzaktan komutalı patlayıcı madde telsiz düzeneği anahtar sistemi, 9 kondaktör el yapımı patlayıcı kodlayıcı, 3 bağlantı kablosu, 20 metre infilaklı fitil, 2 uzaktan kumanda, sensör anahtar sistemi, elektrikli fünye ve 2 el telsizi bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.