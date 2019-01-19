Son Dakika Haberleri: Yıldırım, İstanbul'da Mevlit Programına Katıldı

Yıldırım, İstanbul'da Mevlit Programına Katıldı

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ile mevlit programına katıldı.

Yıldırım, İstanbul'da Mevlit Programına Katıldı, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ile mevlit programına katıldı. Vatandaşlar programa katılan TBMM Başkanı Yıldırım'a büyük ilgi gösterdi. TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın bir yakını için Ümraniye Hazreti Ali Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, başkan adaylarına camiye gelişleri sırasında yoğun ilgi gösterdi. Başkan adayları kalabalığın arasından güçlükle ilerledi. Programın sonunda TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım tarafından uğurlandı.

(Mustafa Esen/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Binali Yıldırım, Ümraniye, Politika
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