Yılın Kareleri Oylaması

13.01.2026 11:34
İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, 2025'in anlamlı fotoğraflarını seçti.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şamlı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde, Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" karesini oylayan Şamlı, "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" isimli fotoğrafını seçti.

Şamlı, oyunu, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde ise Orhan Çiçek'in çektiği "Zirvenin sahibi" adlı fotoğraftan yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği "Dolunaya inat" adlı fotoğrafını seçen Şamlı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" isimli fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirten Şamlı, AA'nın hem habercilik hem fotoğrafçılık anlamında büyük işler yaptığını dile getirdi.

Şamlı, "Seçtiğim fotoğraflar bir anlam ifade ediyor, onlara bir anlam yükleyerek seçtim. Mesela Gazze ile ilgili seçtiğim fotoğraf bir beldenin evleriyle beraber, insanlarıyla beraber yok edilişini ve diğer insanların, dünyanın diğer yarısının da ona ilgisiz kaldığını en güzel ifade eden fotoğraftı. Bazı fotoğraflar vardı yardımı çok güzel ifade ediyor, insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkiyi, sevgiyi çok güzel ifade ediyor. Bazı fotoğraflar ise tabiri caizse mutluluğun fotoğrafı gibi." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

