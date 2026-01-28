Yılın Kareleri Oylaması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yılın Kareleri Oylaması Devam Ediyor

Yılın Kareleri Oylaması Devam Ediyor
28.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Aliy, 2025'in fotoğraflarını oyladı. Yarışma 15 Şubat'a kadar sürecek.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aliy, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başkan Aliy, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre"de Ahmet Serdar Eser'in "Kendi portresi" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını tercih eden Aliy, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" karesini oyladı.

Aliy, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", Günlük Hayat" kategorisinde ise Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" fotoğrafını oyladı.

AA'nın "Yılın Kareleri" çalışmasının çok değerli olduğunu belirten Aliy, "İçinde yaşadığımız dijital çağda, dünyanın eksenini oluşturduğunu düşündüğümüz pek çok kurumun birer birer ortadan kalktığı bir dönemin içindeyiz. Böyle bir çağda karelerle görmek, göstermek ve anlatmak artık çok daha mümkün. Çünkü günümüzde görsellikle yarışabilecek bir alan kalmadı; yazı geri planda, görsel ise ön planda. Sayfalarca anlatamayacağımız bir şeyi, tek bir fotoğrafın anlatabildiği bir zaman diliminden geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğrafların kendisinde oluşturduğu ana duygunun "yalnızlık" olduğunu belirten Aliy, kalabalıklar içinde yalnızlaşmış bireyler olarak yaşadıklarını aktardı.

Aliy, fotoğrafların kendisinde etkili olan ikinci ana duygunun "farklılık" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı kalabilmek ve bu farklılığın bilinciyle toplumdan kopmadan, toplum tarafından dışlanmadan, kendi varlığını sürdürebilmek benim için çok değerli. Çünkü biz YEE olarak, dünyanın her yerinde farklılıkları kucaklamaya ve yalnızlıklara ulaşmaya çalışıyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için faaliyetlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz. Bu nedenle seçtiğim fotoğraflarda iki ana duygu öne çıkıyor, yalnızlık ve farklılık."

Ayrışan başka bir fotoğrafın ise "göç"ü göstermesi açısından kıymetli olduğunu dile getiren Aliy, "Aslında göç de farklılık başlığı altında değerlendirilebilir. Farklı bir kültürden, coğrafyadan, tarihten, dilden ve kültürel havzadan başka bir yere doğru gerçekleşen bu hareket, çoğu zaman gittiği yeri zenginleştirir. Dünya toplumlarına baktığımızda medeniyet üretmiş, büyümüş ve ileri seviyelere ulaşmış toplumların, göçlerle zenginleşmiş ya da göçü kendi lehine kullanabilmiş toplumlar olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle göçün de 'farklılık' temamızı yansıttığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yılın Kareleri Oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylaması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
Suriye’de YPG iddiası Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı

17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:56
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:24:58. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.