Yılın Kareleri Oylaması Devam Ediyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aliy, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başkan Aliy, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre"de Ahmet Serdar Eser'in "Kendi portresi" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını tercih eden Aliy, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" karesini oyladı.

Aliy, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", Günlük Hayat" kategorisinde ise Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" fotoğrafını oyladı.

AA'nın "Yılın Kareleri" çalışmasının çok değerli olduğunu belirten Aliy, "İçinde yaşadığımız dijital çağda, dünyanın eksenini oluşturduğunu düşündüğümüz pek çok kurumun birer birer ortadan kalktığı bir dönemin içindeyiz. Böyle bir çağda karelerle görmek, göstermek ve anlatmak artık çok daha mümkün. Çünkü günümüzde görsellikle yarışabilecek bir alan kalmadı; yazı geri planda, görsel ise ön planda. Sayfalarca anlatamayacağımız bir şeyi, tek bir fotoğrafın anlatabildiği bir zaman diliminden geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğrafların kendisinde oluşturduğu ana duygunun "yalnızlık" olduğunu belirten Aliy, kalabalıklar içinde yalnızlaşmış bireyler olarak yaşadıklarını aktardı.

Aliy, fotoğrafların kendisinde etkili olan ikinci ana duygunun "farklılık" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı kalabilmek ve bu farklılığın bilinciyle toplumdan kopmadan, toplum tarafından dışlanmadan, kendi varlığını sürdürebilmek benim için çok değerli. Çünkü biz YEE olarak, dünyanın her yerinde farklılıkları kucaklamaya ve yalnızlıklara ulaşmaya çalışıyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için faaliyetlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz. Bu nedenle seçtiğim fotoğraflarda iki ana duygu öne çıkıyor, yalnızlık ve farklılık."

Ayrışan başka bir fotoğrafın ise "göç"ü göstermesi açısından kıymetli olduğunu dile getiren Aliy, "Aslında göç de farklılık başlığı altında değerlendirilebilir. Farklı bir kültürden, coğrafyadan, tarihten, dilden ve kültürel havzadan başka bir yere doğru gerçekleşen bu hareket, çoğu zaman gittiği yeri zenginleştirir. Dünya toplumlarına baktığımızda medeniyet üretmiş, büyümüş ve ileri seviyelere ulaşmış toplumların, göçlerle zenginleşmiş ya da göçü kendi lehine kullanabilmiş toplumlar olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle göçün de 'farklılık' temamızı yansıttığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yılın Kareleri Oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.