09.02.2026 21:43
Yalova Jandarma Komutanı Albay Altın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında oy kullandı.

Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Altın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Altın, "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini tercih etti.

Altın, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerine oy verdi.

Albay Ercan Altın, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının geleneksel hale gelen "Yılın Kareleri" oylamasında birbirinden güzel kareler bulunduğunu ve seçmekte zorlandığını belirtti.

Altın, "Zor şartlarda ve anlık durumu yansıtan karelerden seçmeye çalıştım. Güzel bir albüm var. En iyisini seçmeye çalıştım. Umarım halkımızın da çoğunlukla beğendiği fotoğraflardan seçmişizdir." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

