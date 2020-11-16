Yılmaz'dan, Fransa'da Türk çocukların gözaltına alınmasına tepki - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Fransa'da Türk çocuklarının gözaltına alınmasına, "Şimdi bunun insanlık neresinde, demokrasi neresinde, hak ve hukuk neresinde, çocuk hakkı neresinde" diyerek tepki gösterdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kültür merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Erdemli Kadın Kolları'nın 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın önemine değindi, ardından da Fransa'da Türk çocuklarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Partililere hitaben konuşan Yılmaz, ilk olarak Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, "2023'e gitme yolunda sizlere çok daha fazla ihtiyacımız var. 'Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' diyen zihniyet her zamankinden daha fazla iş başında. Allah razı olsun Devlet Bahçeli'den bu tehlikeleri gördüğü için Cumhurbaşkanımızla birlikte Cumhur İttifakını kurarak Türkiye'mizin geleceği için, bayrak inmesin ezanımız dinmesin diye desteğini hiç esirgemedi. Allah bin kez razı olsun Devlet Bahçeli'den, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarından. Cumhur İttifakımızın ilelebet sürmesi için bizlerin de üstüne düşeni sonuna kadar yapması gerekiyor" diye konuştu.

"Şimdi bunun insanlık neresinde"

Fransa'da gözaltına alınan Türk çocuklara da değinen Yılmaz, "Ne kadar çok üzerimize geldiklerini görüyorsunuz. 4 çocuk Fransa'da Peygamber Efendimiz aleyhindeki karikatürleri doğru bulmadıklarını söyledikleri için sabaha karşı evlerinden alındılar. Şimdi bunun insanlık neresinde, demokrasi neresinde, hak ve hukuk neresinde, çocuk hakkı neresinde? Türklerin, Müslümanların yaşadığı her yerde bir zulüm var, bir kıyım var. Bu nedenle biz birliğimize sahip çıkmak zorundayız. Kendi içimizde kendi enerjimizi harcamayalım. Enerjimizi birbirimize değil dışarıya karşı harcayalım" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kongrede gerçekleştirilen seçimde kadın kolları başkanlığına Müstakime Nur Var seçildi. - MERSİN