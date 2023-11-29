Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi

Van'ın sevilen ailelerinden Bayram ailesinin yoğun katılımlı düğününde damada 10 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

10 BİN KİŞİ KATILDI

Van'da son yılların en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Bayram ailesinden Cemal Bayram'ın oğlu Onur Bayram, Gıravi aşiretinden Faik Şen'in kızı Havin Şen ile dünya evine girdi. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen düğün törenine, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Amerika, Almanya, Fransa, Hollanda, İran, Irak ve Suriye'den katılım oldu. 220 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

6 SAAT SÜRDÜ



Yemek ikramının ardından geçilen takı töreni yaklaşık 6 saat sürdü. 12 kişinin para saydığı takı töreninde damada 10 milyon 150 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.