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Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi - Son Dakika

Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi

Van'da 10 bin kişinin katıldığı bir aşiret düğününde damada 10 milyon lira para, geline ise kilolarca altın takıldı. Toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi.

29.11.2023 - 12:14,  Güncelleme: 12:18
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Van'ın sevilen ailelerinden Bayram ailesinin yoğun katılımlı düğününde damada 10 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

10 BİN KİŞİ KATILDI

Van'da son yılların en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Bayram ailesinden Cemal Bayram'ın oğlu Onur Bayram, Gıravi aşiretinden Faik Şen'in kızı Havin Şen ile dünya evine girdi. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen düğün törenine, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Amerika, Almanya, Fransa, Hollanda, İran, Irak ve Suriye'den katılım oldu. 220 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Yok böyle bir düğün! Toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte yayabildi

6 SAAT SÜRDÜ

Yemek ikramının ardından geçilen takı töreni yaklaşık 6 saat sürdü. 12 kişinin para saydığı takı töreninde damada 10 milyon 150 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Yok böyle bir düğün! Toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte yayabildi
Yok böyle bir düğün! Toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte yayabildi

Sosyal Medya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğünde toplanan parayı onlarca kişi 6 saatte sayabildi - Son Dakika
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