Üye Girişi
YÖK'ten "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021" raporu - Son Dakika

YÖK'ten "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021" raporu

07.07.2021 15:27
YÖK'ten

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) vakıf yükseköğretim kurumlarına ait yıllık akademik, idari ve mali verilerin detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021" raporu yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) vakıf yükseköğretim kurumlarına ait yıllık akademik, idari ve mali verilerin detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021" raporu yayımlandı. YÖK'ün "şeffaflık ve açıklık" politikası doğrultusunda ilki 2018 yılında yayımlanan raporun dördüncüsü olan 2021 yılı raporu önceki yıllarda olduğu gibi sistemin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyduğu gözlemlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Yeni YÖK olarak, her yıl ülkemizdeki vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri kapsamlı bir şekilde paylaşarak, sistemin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyduğumuz 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021' raporumuzu yayımladık. İlk kez 2018 yılında yayımladığımız rapor ile 2021 yılı raporumuz kıyaslandığında, geçen yıllar içerisinde bazı üniversitelerimizdeki bilhassa kütüphane alanları, kitap, açık ve kapalı mekan sayılarındaki artış dikkati çekmektedir. Öğrencilerimiz için olumlu yöndeki bu gelişmelere benzer şekilde bu kurumlarımızdaki reklam giderlerinin düşmeye, Ar-Ge harcamalarının yükselmeye başlaması Yeni YÖK'ün 'şeffaflık ve açıklık' politikasının kaliteye etkisini ve bu konudaki amacın hasıl olduğunu göstermektedir. Bu kurumlarımızın en büyük reklamının ve tanıtımının nitelikli eğitim vererek yetiştirdiği öğrenciler olduğuna inanıyor, öğrencilerimizin faydasına olan iyileştirmeler yapan Vakıf yükseköğretim kurumlarımızın tüm yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Vakıf yükseköğretim kurumlarını tercih edecek öğrencilerimizin daha bilinçli üniversite tercih yapmaları için bu rapordan da istifade etmelerini tavsiye ederiz" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE'DE 11 FARKLI İLDE TOPLAM 77 VAKIF ÜNİVERSİTESİ MEVCUT

Rapora göre Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin sayısı 77'ye ulaşarak yükseköğretim sistemi içerisinde önemli bir konuma geldi. Çoğunluğu İstanbul (47) ve Ankara'da (13) olmak üzere 11 farklı ilde vakıf üniversitesi mevcut. Vakıf üniversitelerinin öğrenci sayısının ortancası yaklaşık 6 bin olmakla birlikte 9 vakıf üniversitesinin 20 binin üzerinde öğrencisi bulunuyor.

Hali hazırda mezun vermiş olan vakıf üniversiteleri dikkate alındığında, 48 üniversitede kadrolu öğretim üyesi sayısı 100'ün üzerinde, ancak 27 üniversitede kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı 40'ın üzerinde. Vakıf yükseköğretim kurumlarının özellikle lisansüstü programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı oranının düşük tutulması bekleniyor. Nitekim buna yönelik YÖK tarafından düzenlemeler de yapıldığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTELERDEKİ AÇIK VE KAPALI FİZİKİ ALANLARDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Üniversitelerin fiziki alanlarını geliştirmesine yönelik yapılan düzenlemeler sonucunda iyileştirmeler gözlendi. Öğrenci başına düşen açık alana ilişkin olarak vakıf üniversitelerinin, 2018 ve 2021 yıllarına ait verileri karşılaştırıldığında; 11 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına açık alanının yüzde 50'den, 5 tanesinin ise yüzde 25'den fazla arttığı, öğrenci başına düşen kapalı alanın ise yine aynı yıllar içerisinde 9 vakıf yükseköğretim kurumunda yüzde 50'den, 3'ünde ise yüzde 25'den fazla arttığı görüldü.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR&GE) KONUSUNA YATIRIM

Üniversitelerde öğrenci gelirinin belli bir oranında Ar-Ge harcaması zorunluluğuna ait düzenlemeler sonrası bu konuda farkındalık arttığın gözlemlendiği raporda, "İç kaynaklı araştırma proje bütçesinin ortancası 2017-2018 döneminde 58 bin 811 lira 30 kuruş iken, yapılan düzenlemelerle 2018-2019 döneminde yaklaşık 8 kat artışla 488 bin 243 liraya ulaşmıştır. Bütçeden ziyade harcamaların göz önünde bulundurulduğu 2019-2020 döneminde "gerçekleşen" toplam araştırma proje harcaması ortancasının 2 milyon 866 bin 556 lira olduğu, iç kaynaklı araştırma proje harcamasının ortancasının ise 1 milyon 250 bin 666 liraya yükseldiği görülmüştür. Vakıf yükseköğretim kurumlarının 2019-2020 yılı toplam Ar-Ge harcaması 740 milyon 389 bin 248 lira, toplam iç kaynaklı Ar-Ge harcaması ise 309 milyon 829 bin 783 lira olarak tespit edilmiştir. Kırk beş vakıf yükseköğretim kurumunun (%58) toplam araştırma bütçeleri 1 milyon liranın üzerindedir" ifadeleri yer aldı.

(Utku Şimşek/İHA)

YÖK'ten Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 raporu

Araştırma Geliştirme, Öğretim Üyesi, Yekta Saraç, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK'ten 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021' raporu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü 22:06 Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi 22:04 İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 21:37 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü
Komşularıyla tartışan emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı 21:34 Komşularıyla tartışan emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi 21:00 Kazada ölen kişinin cep telefonu çaldı, acı haberi vermeye kimse cesaret edemedi Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek 20:40 Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 18:58 Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz         
22:07
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
Akbank Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı         
21:41
Sapkın beyinlilere inat SMA'lı Bedia Ferhan bebek yaşamalı Sapkın beyinlilere inat SMA'lı Bedia Ferhan bebek yaşamalı         
21:37
Sergio Ramos, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Sergio Ramos, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı         
21:31
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı         
20:53
Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış         
20:25
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor         
17:26
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi         
15:22
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 22:53:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK'ten "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021" raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement