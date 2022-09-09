'YOL VERME' TARTIŞMASINDA BABA VE OĞLUNUN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

KONYA'da trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada Ahmet ve babası Şükrü Çetin'i öldürüp 3 kişiyi de yaralayan baba Rıfat (59) ve oğlu Mustafa Yıldırım (19) ile beraberindeki 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen çarşamba günü saat 18.45 sıralarında Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme tartışması yaşayan Mustafa Yıldırım'ı evine kadar takip eden Ahmet Çetin, babası Şükrü Çetin, yanlarında bulunan yakınları Ali Çetin, Bekir Çetin ve Yasin Çetin, sopalarla saldırmaya başladı. Bu sırada Mustafa Yıldırım, eve gelirken yolda babası Rıfat Yıldırım ve kuzeni Mehmet Yavuz'u (18) telefonla arayıp, trafikte tartıştığı kişilerin kendisini takip ettiğini söyleyerek yardım istedi. Mustafa Yıldırım evin önündeki Çetin ailesinin fertlerine tabancayla ateş açmaya başladı. Bu sırada eve gelen Rıfat Yıldırım oğlu Mustafa'nın elinden tabancayı alarak ateş açmayı sürdürdü.

Açılan ateş sonucu Ahmet Çetin, babası Şükrü Çetin ile 3 yakını yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çetin ve babası Şükrü Çetin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rıfat Yıldırım, oğlu Mustafa Yıldırım, anne Makbule Yıldırım (53) kuzeni Mehmet Yavuz'u gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Ahmet Çetin ve babası Şükrü Çetin, dün Meram ilçesi Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OĞLU BAŞLATMIŞ, BABA DEVAM ETMİŞ

Yaralılardan Ali Çetin'in ilk ifadesinde Mustafa Yıldırım'ın bahçe kapısına gelerek evin önündeki Ahmet Çetin ve kendisine ateş ettiği, bu esnada babasının gelerek oğlunun elinden aldığı tabanca ile diğer aile fertlerine ateş etmeyi sürdürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelilerden Rıfat Yıldırım, Mustafa Yıldırım, Mehmet Yavuz ve Makbule Yıldırım adliyeye sevk edildi.(DHA)