Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 22 Yaralı

Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 22 Yaralı

1 saat önce

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 22 yaralıSİVAS - Amasya'dan Kayseri istikametine giden yolcu otobüsü Şarkışla-Kayseri karayolunun 5. kilometresinde kardan dolayı yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 22 yaralı

SİVAS - Amasya'dan Kayseri istikametine giden yolcu otobüsü Şarkışla-Kayseri karayolunun 5. kilometresinde kardan dolayı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 22 yolcu yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

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