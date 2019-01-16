Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 22 Yaralı
1 saat önce
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 22 yaralıSİVAS - Amasya'dan Kayseri istikametine giden yolcu otobüsü Şarkışla-Kayseri karayolunun 5. kilometresinde kardan dolayı yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 22 yaralı
SİVAS - Amasya
'dan Kayseri
istikametine giden yolcu otobüsü Şarkışla-Kayseri karayolunun 5. kilometresinde kardan dolayı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 22 yolcu yaralandı. Yaralılar Sivas
'taki hastanelere sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:22 Kaynak: İHA
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