Yolu 300 metre kısaltmak için girdiği ters yönde motosiklete çarpıp kaçtı: 1 ölü - Son Dakika
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Yolu 300 metre kısaltmak için girdiği ters yönde motosiklete çarpıp kaçtı: 1 ölü

22.07.2022 10:23
Yolu 300 metre kısaltmak için girdiği ters yönde motosiklete çarpıp kaçtı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolu 300 metre kısalmak için ters yola giren otomobil sürücüsü karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolu 300 metre kısalmak için ters yola giren otomobil sürücüsü karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobiliyle kaçan otomobil sürücüsü, 500 metre ileride bar içerisinde saklanırken yakalandı. Ölen sürücünün aynı gün sabah saatlerinde jandarmanın yol kontrolünde bütün evrakları tamam olduğu için tebrik aldığı öğrenildi.

Kaza Manavgat- Alanya D-400 Karayolu Kızılot Mahallesi'nde meydana geldi. Ters yönden gelen Alper Adlım'ın kullandığı 20 AS 503 plakalı otomobil, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ahmet Varol'un (60) kullandığı 07 LOP 87 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Varol olay yerinde hayatını kaybederken motosiklete çarpan sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Ahmet Varol'un cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bar içerisinde saklanırken yakalandı

Kazanın ardından kaçan otomobil, kazayı gören vatandaşların ihbarını değerlendiren Çenger Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından kazanın meydana geldiği yere 500 metre mesafede deniz kenarında bulunurken, aracı kullanan Alper Adlım, bar içerisinde saklanırken yakalandı. Jandarma tarafından ekip aracına alınan Alper Adlım, hayatında bir kez bile karakola gitmediğini, böyle bir şeye nasıl karıştığını anlayamadığını söyledi.

Alper Adlım'ın kaza öncesinde D-400 Karayolu üzerinden otomobille kadın misafirini aldığı, 200-300 metre fazla gitmemek için ters yönden çalıştığı işyerine götürdüğü bildirildi.

Motosikletiyle sabah trafik tarafından denetlenmiş

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Varol'un sabah saatlerinde Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından D-400 Karayolu Kızılağaç mevkiinde durdurulduğu, kask dahil herhangi bir eksiği olmadığı için tebrik edilerek uğurlandığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolu 300 metre kısaltmak için girdiği ters yönde motosiklete çarpıp kaçtı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolu 300 metre kısaltmak için girdiği ters yönde motosiklete çarpıp kaçtı: 1 ölü - Son Dakika
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