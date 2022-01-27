Üye Girişi
Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri tıp merkezine yetiştirdi - Son Dakika

Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri tıp merkezine yetiştirdi

27.01.2022 12:09
Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri tıp merkezine yetiştirdi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yeni doğum yapan anne ve bebeğinin yardımına Malatya'nın Battalgazi Belediyesi ekipleri yetişti.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yeni doğum yapan anne ve bebeğinin yardımına Malatya'nın Battalgazi Belediyesi ekipleri yetişti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla ilçenin yolu açılarak, çiçeği burnunda anne ve bebeği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı olan ve Malatya sınırında bulunan Aksu köyünde yaşayan yeni doğum yapmış kadın ve bebeğinin rahatsızlanması üzerine Battalgazi Belediyesi ekipleri harekete geçti. UMKE ekipleriyle zaman kaybetmeden yola koyulan ekipler, 3 metreyi bulan karlı yollarda 17 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından Aksu köyündeki anne ve bebeğine ulaşabildi. Anne Haffey Kurtoğlu ve bebeği ilk olarak UMKE ekipleri tarafından evde tedavi edildi. Yapılan kontrol sonrasında anne ve bebeği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla 17 saatlik çalışma sonucunda Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirilen çiçeği burnunda anne Haffey ve Bahar Tutku bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başkan Güder anne ve bebeği hastanede ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Güder, anne ve bebeğini hastanede ziyaret etti. Anneye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Güder, Bahar Tutku'ya ise hediye armağan etti. Güder, "Annemize çok geçmiş olsun. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni doğum yapmış annemizin ve bebeğinin hasta olduğu haberi bize ulaştı. Ekiplerimizi hemen o bölgeye gönderdik. Ekipler, dağ köyünde ikamet ettiğinden ve kar yağışından dolayı 17 saatlik bir çalışmanın ardından anneye ulaşabildiler. Çok şükür bebeği ile beraber annemiz hastaneye yetiştirildi. Hocalarımız ilk müdahalelerini yaptılar, annemizin ve bebeğinin sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Sağlık çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Battalgazi Belediyesi olarak 7/24 sahadayız. Zaman zaman vatandaşlarımızın yardım talebi bizlere ulaşıyor, bizler de tüm vatandaşlarımızın yardım taleplerini ihbar olarak kabul edip koşuyoruz. Ailemize çok geçmiş olsun diyoruz. Allah'ım sağlıkla, sıhhatle büyütmeyi nasip eder inşallah" dedi.

"Çok zor bir yolculuk oldu"

Zor bir yolculuk sonrası hastaneye gelebildiklerini anlatan anne Haffey Kurtoğlu, "112'yi aradık geleceklerdi ama yollar karlıydı, gelemediler. Akşama kadar ancak gelebildiler. Hem benim hem de bebeğimin durumu çok iyi. Çok zor bir yolculuk oldu. Sabahtan çıktılar, akşama kadar ancak gelebildiler. Allah razı olsun hepsinden, bizim için hayatlarını tehlikeye attılar. Çocuğun ismini Bahar koydum. Belediye ekiplerine çok teşekkür ediyorum, bizi orada bırakmadılar" şeklinde konuştu.

"Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi"

Anne ve bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştiren UMKE Doktoru Muhammed Yamurkaya, "Gece saatlerinde komutadan bize bir bilgi geldi. Battalgazi Belediyesi'nin yol çalışmalarıyla UMKE ve 112 ekibi olarak hastaya ulaşmaya çalıştık. Bir yerden sonra UMKE ekibi olarak biz yaya olarak devam ettik. Hastanın ve bebeğin ilk muayenesini yapıp, transportunu sağlayıp 112 ekibine teslim ettik. Hava şartlarından dolayı zorlandık ama çok şükür hastamızı sıkıntısız getirdik. Battalgazi Belediyesi yol çalışması konusunda çok aktif ve özverililerdi. Bize hem gidişte hem de dönüşte çok yardımcı oldular. Canla başla çalıştılar. Yeri geldi aç susuz kaldılar. Battalgazi Belediyesi ekibine çok teşekkür ederim. 112 ekibiyle de beraber güzel bir ekip çalışması oldu" dedi.

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ebru İnci Coşkun da, "Haffey hanım belediyemizin 17 saatlik yol açma süreci sonrasında UMKE ekiplerimiz ve 112 ekiplerimizle bize nakledildi. İlk muayenesi sağlık personellerimiz tarafından yapılmıştı. Bizim hastanemize geldiğinde de doğum muayenelerinde çok şükür bir sıkıntıya rastlamadık. Doğum sonu rutin bakımlarını gerçekleştirdik. Yeni doğan ekibi bebekle ilgilendi, biz de anneyle. Müşahedemiz devam ediyor. Anne ve bebeğin sağlık durumları da gayet iyi" diye konuştu. - MALATYA

Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri tıp merkezine yetiştirdi
Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri tıp merkezine yetiştirdi
Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri tıp merkezine yetiştirdi
Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri tıp merkezine yetiştirdi
Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri tıp merkezine yetiştirdi
Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri tıp merkezine yetiştirdi

YORUMLAR
500

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Adıyaman, Malatya, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri tıp merkezine yetiştirdi - Son Dakika


Hayranlarını kahretti! Koronavirüsün Messi'de bıraktığı hasar çok büyük Hayranlarını kahretti! Koronavirüsün Messi'de bıraktığı hasar çok büyük         
12:04
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi         
08:59
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09

Son Dakika Haberleri
12:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e ağır tepki: Gerçekle bağını kaybetti
12:07 Fatma Girik'e veda! Dostları menekşe gözlü yıldızı anlatı: Zamansız bir gidiş!
11:51 27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
11:50 Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler
11:48 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?
11:39 Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz
11:29 Gülfem'in karşısına çıkan beklenmeyen isim kim? Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde neler oldu?
11:23 Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı
11:20 Öldürülmeden önceki son yayını! Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken sözler söylemişti
11:17 Avukat Kudbettin Kaya da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı aynı balık restoranında öldürülmüştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 12:39:10. #1.13#
SON DAKİKA: Yolu kapalı ilçedeki bebek ve annesini UMKE ekipleri tıp merkezine yetiştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement