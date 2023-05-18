Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişi Üsküdar'ın en işlek caddesi olan Paşa Limanı caddesinin ortasına seccade serip namaza durdu. Akan trafiğin ortasında namaz kılan vatandaşı bir kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Arabaların geçişine aldırış etmeyen şahıs birçok sürücü ve vatandaşın hayatını büyük tehlikeye attı. Görüntülerin gündem olmasının ardından, birçok kullanıcı şahsı ağır şekilde eleştirdi. Bazı kullanıcılar şahsa "İbadeti şova çevirip insanların hayatını tehlikeye atıyorsun" tepki gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Yolun ortasında seccade serip namaz kıldı! Şahsa tepkiler çığ gibi geldi - Son Dakika