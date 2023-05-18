Yolun ortasında seccade serip namaz kıldı! Şahsa tepkiler çığ gibi geldi - Son Dakika
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Yolun ortasında seccade serip namaz kıldı! Şahsa tepkiler çığ gibi geldi

18.05.2023 15:00

Üsküdar'da gerçekleşen olayda sahil yolunda bir vatandaş yolun ortasına seccade serip namaz kıldı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından vatandaşı diğer insanların hayatını tehlikeye attığını söyleyerek ağır şekilde eleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişi Üsküdar'ın en işlek caddesi olan Paşa Limanı caddesinin ortasına seccade serip namaza durdu. Akan trafiğin ortasında namaz kılan vatandaşı bir kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

TEPKİ YAĞIYOR

Arabaların geçişine aldırış etmeyen şahıs birçok sürücü ve vatandaşın hayatını büyük tehlikeye attı. Görüntülerin gündem olmasının ardından, birçok kullanıcı şahsı ağır şekilde eleştirdi. Bazı kullanıcılar şahsa "İbadeti şova çevirip insanların hayatını tehlikeye atıyorsun" tepki gösterdi.

YORUMLAR (1)
  • TURGAY KAYA: Namaz kılmaksa derdin çekersin kenara kılarsın bu fitne çıkarma derdinde...güya islamı ve müslümanlığı kötü gösterecek oğlum müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsun sen.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Yolun ortasına seccade serip namaza duran şahsa tepkiler çığ gibi Yolun ortasına seccade serip namaza duran şahsa tepkiler çığ gibi

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolun ortasında seccade serip namaz kıldı! Şahsa tepkiler çığ gibi geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolun ortasında seccade serip namaz kıldı! Şahsa tepkiler çığ gibi geldi - Son Dakika
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