Yortan Belediye Başkanı Şık'tan afetzedeler için köylerine yakın konut yapılması talebi - Son Dakika
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Yortan Belediye Başkanı Şık'tan afetzedeler için köylerine yakın konut yapılması talebi

04.03.2022 17:52
Yortan Belediye Başkanı Şık'tan afetzedeler için köylerine yakın konut yapılması talebi

Yenice ilçesi Yortan Beldesi Belediye Başkanı Ali Şık, Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle evleri boşaltılan afetzedeler için konutların köylerine yakın bir yere yapılmasını istedi.

Yenice ilçesi Yortan Beldesi Belediye Başkanı Ali Şık, Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle evleri boşaltılan afetzedeler için konutların köylerine yakın bir yere yapılmasını istedi.

Şık, gazetecilere, Değirmenyanı köyünde meydana gelen heyelanın kendilerini üzdüğünü söyledi.

Heyelan sonrası neler yapılabileceğini düşündüklerini belirten Şık, "Değirmenyanı köyüne çok yakın Çengeller tarlası isminde bir yer var. Afet evleri buraya yapılırsa köylüler burada gece oturur. Gündüz ise bağ, bahçe ve hayvanlarına bakıp evine dönebilirler. Köyünden kopmamış olurlar. İlgililere böyle bir önerim oldu. Bu insanlar uzak yerlere gittiği zaman köyünde gelip bağ bahçe yapabilmek için para harcayacaklar ama burada öyle bir şey yok." diye konuştu.

Şık, konuyla ilgili yetkililerden destek beklediklerini kaydetti.

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Toprak Kayması, Ali Şık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yortan Belediye Başkanı Şık'tan afetzedeler için köylerine yakın konut yapılması talebi - Son Dakika


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