YOZGAT'TA DEAŞ OPERASYONU, 10 GÖZALTI - Son Dakika
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YOZGAT'TA DEAŞ OPERASYONU, 10 GÖZALTI

24.05.2022 10:48

YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce yürütülen soruşturma kapsamında, kentte yaşayan ve DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olan kişiler tespit edildi. Yozgat merkez ve Sorgun ilçelerinde belirlenen 10 adrese Özel Harekat Şubesi'nden polislerin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

YOZGAT'TA DEAŞ OPERASYONU, 10 GÖZALTI
YOZGAT'TA DEAŞ OPERASYONU, 10 GÖZALTI
YOZGAT'TA DEAŞ OPERASYONU, 10 GÖZALTI
YOZGAT'TA DEAŞ OPERASYONU, 10 GÖZALTI

YORUMLAR
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Yozgat'ta DEAŞ'a şafak operasyonu: 10 gözaltı Yozgat'ta DEAŞ'a şafak operasyonu: 10 gözaltı Jandarmadan Yozgat merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 5 tutuklu Jandarmadan Yozgat merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 5 tutuklu
Kaynak: DHA

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