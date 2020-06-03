Yozgat'ta kene ölüme yol açtı - Son Dakika

Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Ömer Çekerek'in 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ömer Çekerek'in ölümü ile Yozgat'ta 2020 yılı içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. - YOZGAT

Yozgat 'ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde kene tarafından ısırılan bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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