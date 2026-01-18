Yozgat'ta U17 Güreş Grup Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Yozgat'ta U17 Güreş Grup Müsabakaları Tamamlandı

Yozgat\'ta U17 Güreş Grup Müsabakaları Tamamlandı
18.01.2026 19:45
Yozgat'ta düzenlenen U17 Güreş Grup Müsabakaları, 34 ilden 799 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan U17 Serbest ve Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları, Yozgat'ta gerçekleştirilen final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 34 farklı ilden 799 sporcu mindere çıktı. Dört gün süren şampiyonada serbest stil ve grekoromen kategorilerinde yapılan karşılaşmalar, pazar günü oynanan final müsabakaları ve ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Turnuva boyunca genç güreşçiler, dereceye girebilmek için büyük bir mücadele ortaya koyarken, müsabakalar sporseverlerden yoğun ilgi gördü.

"Yaklaşık 900 sporcuyu ağırladık"

Organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Türkiye Güreş Federasyonu'nun U17 Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları'na ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Grup şampiyonasının madalya törenini bitirmiş olduk. Tüm sporcularımıza ellerine sağlık diyoruz. Allah kuvvet versin. Dört gün boyunca Yozgatımızda gerçekten bir şölen havası vardı. Yaklaşık 900 sporcuyu Yozgat'ımızda ağırladık. Bunun yanında 50 tane kadar hakem, idareci ve antrenörümüz Yozgat'ımızda misafir ettik."

"Yozgatımızı spor merkezi yapmak için gayret göstereceğiz"

Dört gün boyunca sporcuların kıyasıya yarıştığını belirten Hopur, "Pehlivanlarımız Yozgat Er Meydanı'nda boy gösterdi. Kıran kırana müsabakalar oldu. Yozgatlı hemşerilerimizle bu güzel güreşlere hep beraber tanıklık yaptık. İnşallah gelecek günlerde yine biz bu sporda diğer branşlarda da olmak üzere Türkiye şampiyonlarımızı, gruplarımızı Yozgatımızda yapmaya devam devam edeceğiz. Başta söylediğimiz gibi inşallah yiğitler şehri, Yozgatımızı spor merkezi yapmak için elimizden gayreti göstereceğiz. Gerçekten gençlerimiz umut verici. 900 gencimizi buradaydı. Bir o kadar da 600-700 Isparta'da 500 kadar da Kars'ta gruplarda bu 17 yaş grubunda mücadele etti. Yaklaşık 2 bine yakın sporcu, inşallah Türk güreşinin geleceği parlak olarak görüyoruz. Gençlerimizi de Ata sporu güreş yapmaya inşallah davet ediyoruz."

İlk 10'a giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti. - YOZGAT

Kaynak: İHA

