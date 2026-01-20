YPG/SDG, DEAŞ\'lıları Serbest Bıraktı

Anadolu Ajansı (AA), terör örgütü YPG/SDG'nin dün DEAŞ terör örgütü mensuplarını serbest bıraktığı Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneyi görüntüledi.
Şam yönetimi, terör örgütünden kontrolü aldığı hapishaneye çok sayıda güvenlik görevlisi yerleştirdi.
YPG/SDG'nin içerdeki DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmasıyla boşalan hapishanede dünkü olayın izlerine rastlanıyor.
Terör örgütünce serbest bırakılan DEAŞ mensuplarının, tutuklulara giydirilen ve kaçarken çıkardıkları turuncu elbiseleri hapishanenin çevresine attığı görülüyor.
YPG/SDG mensuplarının da ayrılırken kamuflajlarını hapishane içerisinde bıraktıkları dikkati çekiyor.
120 DEAŞ'lıdan 81'i yeniden yakalanmıştı
Suriye ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı bildirilmişti.
Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutulmuştu.
Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktığı, bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığı aktarılmıştı.
