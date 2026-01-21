YPG/SDG'nin Saldırısında 7 Suriye Askeri Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

YPG/SDG'nin Saldırısında 7 Suriye Askeri Öldü

YPG/SDG\'nin Saldırısında 7 Suriye Askeri Öldü
21.01.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haseke'de YPG/SDG'nin düzenlediği saldırıda 7 Suriye askeri hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Haseke'de terk ettiği bir mühimmat deposuna düzenlediği saldırıda 7 Suriye askerinin öldüğünü, 20 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalında yer alan El-Yarubiye geçiş noktası yakınında terör örgütü YPG/SDG'nin el yapımı patlayıcı ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) yapımı için kullandığı bir deponun güvenlik güçlerince tespit edildiği belirtildi.

Suriye güvenlik güçlerinin deponun etrafında güvenliği sağlamaya çalıştığı sırada YPG/SDG'nin saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmezken, 7 askerin öldüğü ve 20 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin, düzenlediği saldırılarla dün akşam Şam ile SDG/YPG arasında varılan ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

El-Yarubiye'deki saldırıya da yer verilen açıklamada, "Bunu (ateşkesi ihlal eden saldırıları) tehlikeli bir tırmanış ve ateşkesin açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz. Bu durum, YPG/SDG'nin Suriyelileri ve Suriye ordusunu hedef almaya devam etme ve önceki tüm anlaşmaları hiçe sayma arzusunu göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

YPG/SDG, ateşkese rağmen bugün Ayn el-Arab'ın güneyindeki Sırrin beldesine orduya ait bir araca kamikaze İHA ile saldırı düzenlemişti.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG/SDG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Şam ile YPG/SDG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel YPG/SDG'nin Saldırısında 7 Suriye Askeri Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Katy Perry’den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Danimarka: Trump’a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı 4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı

19:05
Edin Dzeko imza yolunda
Edin Dzeko imza yolunda
18:40
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 19:17:17. #7.11#
SON DAKİKA: YPG/SDG'nin Saldırısında 7 Suriye Askeri Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.