YTB BAŞKANI EREN TÜRKİYE BALKANLAR İÇİN BİR İSTİKRAR UNSURU

YURTDIŞI Türkler ve Aile Toplulukları Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Edirne'nin halen kültürel olarak Balkanların başkenti olduğunu ifade ederek, Türkiye, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Balkanlar için çok önemli bir istikrar unsuru. Türkiye'nin Balkanlardaki gücü, varlığı, anlamı, büyükelçiliklerimizin yaptığı çalışmalar, TİKA'nın, Yunus Emre'nin, YTB'nin, Maarif Vakfı'nın, Kızılay'ın ve diğer sivil toplum kuruluşlarının, hepimizin yapmış olduğu çalışmalar Balkanlar ve Türkiye'yi birbirine bağlıyor dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Aile Toplulukları Başkanlığı'nın (YTB), Edirne Koordinasyon Ofisi, düzenlenen törenle açıldı. Kent merkezinde, restore edilen tarihi bir konağın tahsis edildiği ofisin açılışına Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Balkanlar için önemine değinerek bir istikrar unsuru olduğunu belirtti. YTB'nin ortaya çıkışının büyük bir stratejinin parçası olduğunu değerlendiren Eren, Devletimiz son 20 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde dış politikada bir paradigma değişimine, kültürel ve eğitim diplomasisi anlamında bir atılıma yöneldi. Bu süreç içerisinde devlet olarak da devletin ilgili kurumları olarak da bizler öğrendik, neyi öğrendik Büyük bir devlet olabilmek için bölgesel bir aktör, bölgesel düzenin kurucuları içerisinde olup, küresel bir aktör olabilmek için belli alanları da boş bırakmamamız gerektiğini görmüş olduk. Bunların başında, YTB açısından baktığınızda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız geliyor. Biz kurum olarak, bizlere çizilen, sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği misyon doğrultusunda; 'nerede bir vatandaşımız varsa oradayız' şiarıyla çalışmaya gayret ediyoruz. Yurtdışındaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz, insan odaklı bir yaklaşım içerisinde onların yanında olduğumuzu belirtmeye çalışıyoruz diye konuştu.

'EDİRNE'DE KALICI OLMALIYIZ DİYE DÜŞÜNDÜK'

YTB ofisinin Edirne'de açılmasının önemine vurgu yapan Eren, Birincisi yurtdışından gelen bir vatandaşımızın ilk geldiğinde onlara ilk 'hoş geldiniz' diyen şehir Edirne. Giderken de onlara 'hoşçakalın' diyen şehir de Edirne. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan her sene 1,5 milyona yakın insanımız Avrupa'dan arabalarına yüklerini alarak, çoluğunu, çocuğunu, akrabasını alarak giriş yapıyor ve Türkiye'de 1-1.5 ay geçirdikten sonra ayrılıyor. Yurtdışından gelen vatandaşlarımızın turist olarak da bıraktığı ekonomik çıktıya baktığımızda da diğer turistlere göre daha fazla katkı sağladığını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu insanlarımızın bu yolculuklarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Kapıkule'de Sınır Kapısı'nda son 4 yıldır Edirne Valiliğimizin desteğiyle hemen gümrük alanının yanında 3 bin 600 ? 4 bin metrekare bir bölgede vatandaşımıza karşılama, uğurlama organizasyonu yürütüyoruz ve bir dinlenme alanı oluşturduk. Bu kapsamda zaten insanlarımız Edirne'yi çok seviyor. Biz de bu çalışmayı daha verimli, içeriğini daha da zenginleştirmek üzere aynı zamanda Edirne'de kalıcı olmalıyız diye düşünmüştük dedi.

'TÜRKİYE BALKANLAR İÇİN İSTİKRAR UNSURU'

Edirne'nin halen kültürel olarak Balkanların başkenti olduğunu söyleyen Eren, Türkiye'nin de bir istikrar unsuru olduğunu belirtti. Eren, Ben en son sayın Cumhurbaşkanımızın Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek ziyaretlerine iştirak ettim. O ziyaretlerinde bir kez daha yakından müşahede etme imkanı buldum, hakikaten Türkiye, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Balkanlar için çok önemli bir istikrar unsuru. Türkiye'nin Balkanlardaki gücü, varlığı, anlamı, büyükelçiliklerimizin yaptığı çalışmalar, TİKA'nın, Yunus Emre'nin, YTB'nin, Maarif Vakfı'nın, Kızılay'ın ve diğer sivil toplum kuruluşlarının, hepimizin yapmış olduğu çalışmalar Balkanlar ve Türkiye'yi hem birbirine bağlıyor diye konuştu.

'BU BİR BAŞLANGIÇ, ÖNEMLİ OLAN SONRASI'

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da, YTB'nin Edirne'de başarılı işlere imza atacağına inandığını kaydetti. Kırbıyık, Edirne'nin Balkanlar'daki manevi başkentlik rolü günümüzde de devam ediyor. Bunun tezahürlerini de görüyoruz. Aslında bir açıdan ticarette görüyoruz, bir açıdan eğitimde görüyoruz, ziyarette görüyoruz, gönül coğrafyamızdan buraya olan ilgide görüyoruz. ifadelerini kullandı. (DHA)