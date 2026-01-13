Yücel Gecioğlu Yeniden Başkan

Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanlığına Yücel Gecioğlu yeniden getirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen genel kurulda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve gelir gider raporları ile ilgili bilgi verildi.

Yücel Gecioğlu, burada yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra tek liste halinde yapılan seçimde mevcut başkan Gecioğlu, kullanılan tüm oyları alarak yeniden başkanlığına seçildi.

Kongreye Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Takır, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sami Özcan, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yücel Gedik, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Tekeli ile oda başkanları ve üyeler katıldı.