Son Dakika Haberleri: Yüksekova Belediye Başkanı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova Belediye Başkanı tutuklandı

Yüksekova Belediye Başkanı tutuklandı

23 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ile belediye meclis üyesi İrfan Sarı tutuklandı.

Yüksekova Belediye Başkanı tutuklandı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ile belediye meclis üyesi İrfan Sarı tutuklandı.


İki gün önce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ile belediye meclis üyesi İrfan Sarı, sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Adli makamlara çıkarılan Yaşar ve Sarı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HAKKARİ

Remziye Yaşar, İrfan Sarı, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü iş adamı ve şarkıcı Mr. Jade Hakkari'de ilkokul yaptırıyor
HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:15:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova Belediye Başkanı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]