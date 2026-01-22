İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye\'nin en soğuk noktası

Kar yağışı sonrası Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken, birçok kent buz kesti. Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümlerde, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Hakkari'nin 1950 rakımlı Yüksekova ilçesi oldu.

YÜKSEKOVA'DA SICAKLIK EKSİ 32.7

En düşük sıcaklık, ilçedeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda eksi 32,7 derece olarak ölçüldü. Araçların donduğu Yüksekova'da binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazıları donmaması için araçlarının üzerini branda, kilim, çadır ve naylonla kapatırken, bazıları da donan araçlarının altında ateş yakarak çalıştırdı.

"30 YILDIR BÖYLE SOĞUK GÖRMEDİM"

İlçe merkezinde yaşayan Mikail Onay, "30 yıldır böyle soğuklar görmedim. Sabah saatlerinde evimin önündeki aracı çalıştırmak için 3 saattir uğraşıyorum. Takviye yapmama rağmen çalıştıramayınca aracın motor kısmına ateş bırakıp motorun ısınmasını sağladıktan sonra takviye yardımıyla çalıştırabildim" dedi.

HAKKARİ'Yİ ERZURUM VE ARDAHAN TAKİP ETTİ

En düşük sıcaklıklarda Yüksekova'yı, eksi 31,3'le Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı kırsal Hacıömer Mahallesi, eksi 30,9 ile Ardahan Göle, eksi 30,4 ile Van Çaldıran ilçesinin kırsal Bezirhane Mahallesi ve eksi 29,9 ile Erzurum'un Karaçoban ilçesi takip etti.