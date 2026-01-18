Yüksekova'da Kamyonet Buzu Aştı - Son Dakika
Yüksekova'da Kamyonet Buzu Aştı

Yüksekova\'da Kamyonet Buzu Aştı
18.01.2026 10:48
Trafik polisi, Hakkari'de buzlu yolda mahsur kalan kamyoneti vatandaşlarla kurtardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buzlu yolda mahsur kalarak ilerleyemeyen kamyoneti, bölgede görevli trafik polisi iterek kurtardı. Vatandaşların da destek verdiği o anlar kameraya yansıdı.

İlçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Soryan İş Merkezi mevkiinde, yoğun buzlanma nedeniyle bir kamyonet yolda mahsur kaldı. Tekerlekleri buzda boşa dönen ve ilerleyemeyen aracı fark eden bölgedeki bir trafik polisi, duruma anında müdahale etti.

Polis ve vatandaş el ele verdi

Trafik polisinin kamyoneti arkasından iterek başlattığı yardım seferberliğine, çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Dondurucu soğuğa rağmen verilen ortak çaba sonucu kamyonet, buzlu zeminden kurtarılarak yoluna devam etti. Polis memurunun sergilediği bu duyarlı davranış, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri zincir ve kış lastiği kullanımı konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekova'da Kamyonet Buzu Aştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yüksekova'da Kamyonet Buzu Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
