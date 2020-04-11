Yüksekova Esendere belediyesinden 500 aileye gıda yardımı - Son Dakika

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere belde Belediyesinden 500 aileye gıda yardımı yapıldı.



Çin'in Wuhan kentinden başlayan Korona virüs salgınından sonra, Türkiye'de görülmesiyle tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'nın Esendere Belde Belediyesi de Korona virüse karşı belde de yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanlarını seferber etti. Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatlarıyla 500 haneye hazırlamış oldukları gıda yardımı yapıldı. Belediyenin garaj bölümünde bulunan gıdaları, belediye personellerinin tarafından hazırlayıp vatandaşların evlerine gönderildi.



"Dört mahalle ve 12 köy olmak üzere herkese yardım hizmeti gidecek"



Yardımların dağıtılmasında yer alan Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, beldenin 4 mahallesi ve 12 köy olmak üzere yaşayan tüm vatandaşlara hizmet götüreceklerini söyledi. Başkanı Büyüksu, "Bugün Esendere belediyesi olarak tüm imkanlarımızla halkımız için seferber olduk. Şuan küresel bir felaket yaşıyoruz. Bu ülkemizi etkisini altına alan bu Korona virüs salgınıyla beraber tüm Türkiye'de büyük tedbirler alındı. Bu tedbirleri bizde belediye olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Biz burada çok ciddi anlamda Korona virüsle mücadele ediyoruz. Gerek dezenfekte çalışmalarımız, gerek diğer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bundan sonrada da devam edecektir. Korona virüs tedbirleri kapsamında belde olarak çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çünkü buradaki halkın tek geçim kaynağı da, bu sınır ticaretiydi" dedi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında sınır kapısının kapanmasıyla beraber halk ekonomik olarak ciddi sıkıntılar içerisinde girdiğini ileri süren Başkan Büyüksu, "Halkın bu sıkıntılarını bir nebzede olsa bizde belediye olarak taşın altına elimizi soktuk. Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda, bizde halkımızın yanındayız. Halkımızın her türlü sıkıntısını gidermek için biz belediye olarak harekete geçtik. Bununla beraber Korona virüs kapsamında ilk olarak vatandaşlarımız için ilk olarak ücretsiz servis tahsis ettik. Bu servislerimiz her gün vatandaşlarımızı Yüksekova'ya götürüp getiriyor. Bizde belediye olarak bu halkın sıkıntılarını nasıl giderebiliriz ve nasıl bir destek verebiliriz gıda yardımı yapmayı düşündük. Beldemize bağlı 4 mahalleye, 12 köyün hepsine ayrım yapmaksızın 500 gıda paketi ulaşmış olacaktır" şekline konuştu.



Beldede yaşayan vatandaşlar ise dağıtılan yardımlardan dolayı, Başkan Dırbaz Büyüksu başta olmak üzere belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - HAKKARİ