Son Dakika Haberleri: Yüksekova'nın Yeni Aydınlatma Sistemi Hizmete Açıldı

Yüksekova'nın Yeni Aydınlatma Sistemi Hizmete Açıldı

20 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde belediye tarafından başlatılan modern aydınlatma sistemi çalışmaları sona erdi.

Yüksekova'nın Yeni Aydınlatma Sistemi Hizmete Açıldı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde belediye tarafından başlatılan modern aydınlatma sistemi çalışmaları sona erdi. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, ışıklandırma sisteminin 4 milyon liraya mal olduğunu söyledi. 

Yüksekova'nın yeni aydınlatma sistemi törenle hizmete açıldı.  İpekyolu Cadddesi üzerindeki Yüksekova Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törene, Kaymakam Ramazan Kendüzler, 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Hakkari eski Milletvekili Esat Canan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, Ak Parti Yüksekova Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan, İlçe Müftüsü Şakir Şahin ve kurum amirleri katıldı. 

YEREL MOTİFLERİN DE KULLANILDIĞI  216 AYDINLATMA DİREĞİ

Aydınlatma sistemi, kar yağışı altında Müftü Şahin'in okuduğu dua ile hizmete açıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, burada yaptığı konuşmada, yeni şehir aydınlatmasının ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yatırımı yaparken ilçemizin kronikleşen alt yapı problemleri bitirilmişti. Yüksekova halkımıza hizmet odaklı yaklaşım neticesinde, vatandaşlarımızın daha aydınlık gecelerde kendilerini daha güvende hissedebilmelerini sağlayabilmek için 7 kilometre mesafede 216 ışıklandırma direğinden oluşan aydınlatma sistemini bugün hizmete açıyoruz. Bizim önceliğimiz vatandaş. Bu yatırımlarda bizlere destek veren Sayın İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Valimize, emeği geçen yetkililere, herkese şükranlarımı sunuyorum. Bunun yanında özellikle de Yüksekovalı vatandaşımıza teşekkür ederiz. Çünkü sabırla bu hizmetin sona ermesini beklediler. Yerel motifleri de kullandık. Ters Lale, Sat Gölü ve Kayak bizim yerel değerlerimiz. Hizmet toplamda 4 Milyon liraya mal oldu. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:29 Kaynak: DHA

Ramazan KENDÜZLER, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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