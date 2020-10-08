Yunak'ta sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs desteği - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde polislik, bekçilik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO), Milli Savunma Üniversitesi ile askeri okulların sınavlarına hazırlananlar için ücretsiz spor kursu açıldı.

Yunak Kaymakamlığı öncülüğünde Yunak Belediye Başkanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği neticesinde spor mülakatı ve parkur gerektiren sınavlara hazırlanan öğrenciler için spor kursu açıldı.

Alanında uzman spor eğitmenleri tarafından verilen dersler haftada 4 gün Yunak Belediyesi Açık Halı Saha Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Yunak Belediye Başkanlığı koordinesinde, parkur sınavlarına hazırlanmak isteyen ancak çeşitli nedenlerle bu imkanları bulamayan öğrencilere Belediye tarafından sportif malzeme desteği de sağlanıyor.

Antrenörlerin gözetiminde günlük koşuların yanı sıra hız, zaman, taktik, kondisyon ve adayların süreleri iyi kullanmaları konusunda eğitimler veriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralını gözeterek eğitimlerini sürdüren yaklaşık 25 öğrenci, sıkı bir çalışma yürüterek parkur sınavları öncesi güç depoluyor.

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik ilkeleri gereği, toplumun her alanında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Öğrencilere ve gençlere çok değer verdiklerini ve onların hayallerinin gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Demirhan, şöyle konuştu:

"Kursumuz 12 ay kesintisiz olarak sürecek. Tamamıyla spora dair alımların yapıldığı sınavlara girecek gençlere eğitim veriyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla bu kursları düzenliyoruz. Spora gönül veren ve bu sınavlara hazırlanan gençlerimiz, kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor bu da bizi mutlu ediyor. Geleceğimize yaptığımız yatırımları artırarak devam ettireceğiz. Sınavlara girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Antrenörler Mustafa Kaplan ve Beytullah Türkmen de Kovid-19 nedeniyle zamanlarının kısıtlı olduğunu, bu yüzden yoğun bir tempo içerisinde antrenmanlar yaparak açığı kapatıp öğrencilerin istedikleri mesleği kazanmalarını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.