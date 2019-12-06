Konya'nın Yunak ilçesinde Yunak Kaymakamlığı tarafından "Türkçem Benim Ses Bayrağım" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, 42 mahallede bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek Türkçe'ye yerleşen yabancı kelimelere dikkat çeken proje ekibi, tasarladıkları afiş, döviz ve pankartlara bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazarak okullardaki sınıfların giriş kapılarına astı.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, proje hakkında "Türkçe'nin daha düzgün kullanılması ve yaygınlaştırılması bakımından önemli bir proje. Buna, tüm okullarımızın, esnaf ve vatandaşlarımızın destek vereceğine inanıyorum. Kaymakamlık olarak da, her konuda elimizden gelen yardımı yapacağız." dedi.

Proje Koordinatörü Tuğçe Sümeyra Kağızman ise, ilan, afiş ve farklı araç gereçler hazırlayarak sadece öğrencilerin değil halkın da dikkatini çekecek etkinlikler düzenleyerek Türkçe'nin kullanımına özen gösterilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Yabancı kelimelerin kullanımını engellemek amacıyla "Bize 29 Harf Yeter" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Kağızman, "Diline sahip çıkmayan bir millet önce kültürünü, sonra inançlarını, sonra da benliğini kaybeder." diye konuştu.