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Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi

23.09.2021 12:41
Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 sonuçlarına göre ilçe genelinde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 sonuçlarına göre ilçe genelinde başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Yunak Belediyesi, YKS'de ilçede ilk 20'ye giren öğrenciler para ödülü ile ödüllendirdi.

İlçe genelinde derece elde eden başarılı öğrencileri makam odasında ağırlayan Başkan Konak, tek tek öğrencilerle sohbet ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

En büyük yatırımın insana yatırım olduğunu ifade eden Başkan Ali Konak, "Eğitime verdiğimiz önem doğrultusunda pırıl pırıl kardeşlerimizin, geleceğimizin teminatı olan bu gençlerimizin başarılarından onur duyduk, mutlu olduk. Başarılarına Yunak Belediyesi olarak kayıtsız kalmayıp hediyelerini takdim ettik. Her başarının arkasında ilmek ilmek işlenen emek vardır. Çocuklarımızı bu denli ahlaklı, terbiyeli ve dürüst bir şekilde yetiştirip bu günlere getiren ailelerimize, bu zamana kadar eğitim öğretim hayatını sürdürdüğü okullarda katkı sağlayan eğitim camiası personellerine teşekkür ediyorum. En önemlisi de gösterdikleri planlı çalışma, azim ve kararlılık ile hedeflerine ulaşan genç kardeşlerimi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

AK Parti Yunak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu da öğrenci ve ailelerini tebrik ederek,"Sizler bizim en büyük hazinemizsiniz". diye konuştu.

Ziyaret toplu hatıra fotoğrafları çekimi ile son buldu.

Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi
Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi
Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi
Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Hisarcık, Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunak'ta YKS'de başarı olan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
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