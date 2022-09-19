"Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz" haberi sonrası Yunanistan, Türk modeline geçiyor - Son Dakika
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"Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz" haberi sonrası Yunanistan, Türk modeline geçiyor

19.09.2022 18:38
"Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz" haberi sonrası Yunanistan, Türk modeline geçiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye'nin tezlerini dünyaya duyurmaktaki başarısı, Yunanistan'a örnek oldu. Yunan medyası, "Türkiye'ye karşı propaganda yürütmek" üzere ülkede "İletişim Başkanlığı" kurulacağını duyurdu. Öte yandan Yunan medyası, "Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan düzensiz göçmenlerin katledilişiyle ilgili haberlerin Atina'yı tedirgin etmesi sonrası böyle bir kararın alındığı belirtiliyor.

"Real News" gazetesinin haberine göre Yunanistan, Türkiye'nin tezlerini dünyaya anlatmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının uluslararası çapta faaliyetlere imza attığı "Türkiye İletişim Modeli"nin başarısından ilham aldı.
" Ankara'ya karşı iletişim görev gücü" başlıklı haberde, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bir duvar işlevi görecek İletişim Başkanlığı kurma yönünde karar aldığı ve sürecin hızla yürütüldüğü" belirtildi.

"TÜRKLERİN İLETİŞİMSEL DÜZEYDEKİ HER TÜRLÜ FAALİYETİNE DERHAL CEVAP VERİLMELİ"

Haberde, "Bu özel grubun görevi, Türklerin iletişimsel düzeydeki her türlü faaliyeti karşısında iletişim koordinasyonunu sağlama, bilgi ve verileri yönetme, derhal ve sert cevap verme olacaktır." ifadesi kullanıldı.

'Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz' haberi sonrası Yunanistan, Türk modeline geçiyor

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN KATLEDİLİŞİYLE İLGİLİ HABERLER YUNANİSTAN'I KORKUTTU

Yunan tarafının, son iki yılda krizlerin iletişimsel açıdan yönetiminde eksikliklerin bulunduğunun ve Türkiye'ye karşı bir iletişim mozaiği oluşturma gerekliliğinin farkına vardığına işaret edilen haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında geçen hafta yapılan bir toplantının ana mesajının, "Türkiye'nin son zamanlarda birçok düzeyde ciddi bir dinamizm kazanan iletişim çalışmaları karşısında Yunanistan'ın sürekli karşı taarruzuna yön vermek" olduğunun altı çizildi.

Haberde, bu amaçla oluşturulan yeni "iletişim görev gücünün" uzun zamandır Yunan makamlarının düzensiz göçmenlere karşı sergilediği insanlık dışı tutumu dünyaya gösteren Türkiye'ye karşı bir siper oluşturacağı savunulurken, Yunan İletişim Başkanlığı görevi için Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde diplomat olarak çalışmış, Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünü yürütmüş ve New York Başkonsolosu olarak görev yapmış Konstandinos Kutras'ın öne çıktığı aktarıldı.

'Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz' haberi sonrası Yunanistan, Türk modeline geçiyor

YUNAN BASINI "ALTUN'UN YUNAN MEVKİDAŞINA İHTİYAÇ VAR" YAZMIŞTI

"Kathimerini" gazetesinde de " Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz" başlıklı bir makale yayımlanmıştı.

Yazıyı kaleme alan Trakya Demokritos Üniversitesi Öğretim Üyesi Sotiris Serbos, Fahrettin Altun'un 24 Temmuz'da gazeteye verdiği mülakatı okurken, Altun'un Yunan mevkidaşına olan ihtiyaç üzerine düşündüğünü dile getirmişti.

Jeopolitik boyut ve güç olarak büyüyen ve bölgesel etkinliği artan Türkiye'de, 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulduğu hatırlatılan yazıda, Fahrettin Altun'un başkanlığını yaptığı bu kurumun görevinin "Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendirmek" olduğu vurgulanmıştı.

Yunanistan'ın da bu alandaki zaafını gidermek için bu işe girişmesi gerektiği belirtilen yazıda, "Altun'un da vurguladığı üzere, Türkiye artık eski Türkiye olmadığı için, geçmişe kıyasla daha orantısız bir şekilde ilerliyor. Türkiye'nin yaptığı gibi, ulusal güvenlik için uygulanan politika araçlarına stratejik iletişimi de dahil etmeliyiz." ifadesine yer verilmişti.

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Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz' haberi sonrası Yunanistan, Türk modeline geçiyor - Son Dakika

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