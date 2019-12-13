Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, FETÖ şüphelisi 3 kişi ile 2 çocuğu, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, FETÖ şüphelisi 3 kişi ile 2 çocuğu, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Meslekten ihraç edilen ve haklarındaki FETÖ soruşturması kapsamında aranan 3 kişi, çocuklarını da alarak, Yunanistan'a kaçmak için Ayvalık ilçesine geldi. Buradan bir fiber tekne kiralayan şüpheliler, önceki gece Midilli Adasına geçmek için denize açıldı. Ancak tekne, Sarımsaklı açıklarındaki Çıplak Ada mevkiinde battı. Bu sırada bölgede devriye gezen Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bağlı ekipler, Ege Denizi ortasında çırpınan kaçakları fark etti.

Boğulmak üzereyken kurtarılan şüpheliler Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı merkezine getirildikten sonra polis ekiplerine teslim edildi. 2 çocuk aile yakınlarına teslim edilirken, adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için de çalışma başlattığı öğrenildi.

(İHA)

Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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