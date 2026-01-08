Yunanistan'da Askerlerden Terfi Protestosu

Yunanistan Savunma Bakanlığının, rütbe ve terfilere ilişkin değişiklikler içeren yeni yasal düzenlemesi, askerler tarafından başkent Atina'da protesto edildi.

Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bulunan parlamento binası önünde toplanan askerler ve emekli askerler, Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak mecliste görüşülen rütbe ve terfilerdeki değişikliklere yönelik yasa tasarısına tepki gösterdi.

Askerler, söz konusu yasa tasarısının rütbe ve terfi sisteminde hak kayıplarına neden olacağını ileri sürerek tasarının geri çekilmesini talep etti.

Eylem sırasında askerler, ekonomik kriz döneminde memur ve emekliler için kaldırılan 13 ve 14'üncü maaş uygulamalarının yeniden getirilmesi, lojman desteği sağlanması ve kamu sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yönündeki taleplerini de dile getirdi.