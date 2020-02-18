Yunus Emre Enstitüsünden Gürcistan'daki Türkoloji bölümlerine büyük destek - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye ile Gürcistan arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirmesi adına Türkoloji bölümleri ile protokol imzalayarak Türkçe ve Türk kültürüne katkı sağlıyor.



Türkiye ile Gürcistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlarını güçlendirmeye yönelik Gürcistan'da Türkoloji Bölümü kuruldu. Gürcülerin Türkler ile asırlar boyu süregelen siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerinin yanında Gürcü tarihi hakkında birçok bilgi içeren Osmanlıca eserlerin Gürcü bilimine girmesi, Gürcüce yazı ve konuşma dilinde Türkçe kelimelerin bulunması gibi konular bölümün kurulmasında etkili oldu.



İvane Javakhihvili Tiflis Devlet Üniversitesi Türkoloji Başkanı Prof. Dr. Marika Jıkıa, Gürcistan'da Türkoloji bölümünün kurulması hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Jıkıa, "Gürcistan'da Türkoloji ekolünün kurucusu aynı zamanda babam olan Sergi Djikia, Mehmet Fuat Köprülü ve Orhan Şaik Gökyay'ın öğrencisiydi. Türkolog Sergi Djikia, İstanbul Üniversitesinde 2 yıl okudu. Türkler için önemli kişilerle beraber çalıştı. 9 yıl boyunca Petersburg Devlet Üniversitesinde çalıştı ve Tiflis'e geldiğini" söyledi.



İvane Javakhihvili Tiflis Devlet Üniversitesinde 70 yıl önce Türkoloji Bölümü kurulduğunu aktaran Bölüm Başkanı Jıkıa, "Osmanlı, Türkiye tarihi yanında Türk edebiyatı ve lehçeler hakkında eski defterler var. Bu defterler Osmanlıca yazılır ve çok zor okunur ve tercüme edilir ama Gürcü Türkologlar bunu başardılar" dedi.



Yunus Emre Enstitüsü ile 'Türkoloji Projesi' kapsamında imzalanan protokolle Tiflis Devlet Üniversitesi öğrencilerine büyük katkı sağlandığını aktaran Türkolojı Bölüm Başkanı Jıkıa, sözlerine şöyle devam etti:



"Üniversitemizde her yıl 20 öğrenci oluyor. Bir şeyi çok istiyorum. Öğrencilerim üniversite 3'üncü sınıfın ardından Türkiye'de 1 ay kalmasıdır. Dil pratiği çok önemli. Türkiye'de öğrencilerim kaldıkları süre boyunca Türkiye tarihi, edebiyat, tercüme veya dil sorunları üzerine yoğunlaşacaklar. Bu isteğin iki komşu ülke arasında zor olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yunus Emre Enstitüsünün bu konuda çok yardımı oldu. Öğrencilerim onların sayesinde 1-2 hafta Türkiye'de kalabiliyor."



Yunus Emre Enstitüsü, Türkoloji Projesi kapsamında Gürcistan'da ilk protokolünü 7 Şubat 2012 yılından İvane Javakhihvili Tiflis Devlet Üniversitesi ile imzaladı. Bu protokolle birlikte iki kurum arasında Türkoloji alanında iş birliği yapılmaya başlandı.



Gürcistan'da 6 farklı üniversitede Türkoloji bölümleri bulunuyor. Bunlar İvane Javakhihvili Tiflis Devlet Üniversitesi, Sohumi Devlet Üniversitesi, Gürcistan Üniversitesi, Özgür Üniversitesi, Ahaltike Devlet Üniversitesi ve Akaki Tseretelli Kutaisi Devlet Üniversitesi. - TİFLİS