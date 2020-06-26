'Yunus'lara motosiklet takviyesi - Son Dakika

'Yunus'lara motosiklet takviyesi

'Yunus'lara motosiklet takviyesi Motosikletli Polis Timleri olarak bilinen 'Yunus'ların gücüne güç katacak 150 adet motosiklet, Maltepe Sahil Parkı Etkinlik alanında düzenlenen törenle teslim edildi.

'Yunus'lara motosiklet takviyesi

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İSTANBUL - Motosikletli Polis Timleri olarak bilinen 'Yunus'ların gücüne güç katacak 150 adet motosiklet, Maltepe Sahil Parkı Etkinlik alanında düzenlenen törenle teslim edildi. 32 ille dağıtılacak motosikletlerin dağıtım törenine İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Muhterem İnce hedefinin Türk polisini dünyanın en yüksek kapasiteli polis teşkilatı haline getirmek olduğunu belirtti. İnce, "Bugün alımını gerçekleştirdiğimiz motosikletler bu hedeflerin bir neticesidir. Bu araçlar hızlı hareket kabiliyetleri sayesinde, özellikle şehirlerimizdeki yoğun trafik göz önünde bulundurulduğunda önleyici polislik faaliyetlerinde bizlere çok yardımcı olmuştur. Olaylara müdahale süreleri kısalmış, polisin görünürlüğünü ve etkinliğini arttırmıştır. 2016'da motosikletli polis timleri 1140 motosikletle görev yapıyordu. Bugün filomuza kattığımız 150 adetle beraber 2010 yılından bugüne kadar alım yapacağımız motosiklet sayısı 948 olmuştur. Tabi zaman içinde yıpranma dolayısıyla envanterden çıkanları da hesaba katarsak bugün araçlar dahil yunus timlerimizdeki motosiklet sayısı 1806 olmuştur. Bugünkü alımla birlikte bu araçların sayısında yüzde 63'lük bir artış yaşanmış olmaktadır. Bu teşkilata bu ülkenin güvenliğine yaptığımız her yatırımın karşılığını huzurumuzda asayişimizde, güvenliğimizde bir artış olarak ele aldık. 2017'de 282 olan günlük evden hırsızlık sayısı bugün 121 seviyesine inmiştir. 2017'de 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümler 2019 yılı için 342 seviyesine iniştir. Bu örnekleri daha pek çok başlıkta vermemiz mümkündür. Trafikten teröre kadar. Dolayısıyla bunların hepsi bir çabanın bir gayretin verimli sonuçlarıdır. Bu neticede emeği geçen tüm güvenlik birimlerimizdeki tüm arkadaşlarımıza, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta sayın Cumhurbaşkanımıza, gayretleriyle motivasyonlarıyla bizlere her zaman güç veren, yön veren Sayın İçişleri Bakanımıza, hükümetimize ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni araçların ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "Ocak ayında 155'imize vatandaşımızdan gelen ihbar sayısı 480 bin. Bunun anlamı şu, günde ortalama 155'e 16 bin çağrı geliyor. Benim motor devriyelerim, motorcu devriyelerimiz timlerimiz yunuslarımız motorcularımız ve oto devriyelerimiz aynı yerde olsalar takdir edersiniz ki motorlar bu trafikte taksilerden çok daha hızlı olay yerine varıyor. Kaç dakikada dünyanın kilometre kareye en yoğun trafik düşen şehrinde kaç dakikada ulaşıyor İstanbul Emniyeti, on dakikanın biraz altında. ve hedefimiz bu rakamı çok daha aşağıya indirmek. Biz devriye sayımızı arttırmak, devriye motor sayımızı arttırmak, yunuslarımızın sayısını ve onarın motorlarını arttırmak ve hep berber, polis merkezlerimizle beraber, İstanbul'umuzun 39 ilçe 961 mahallesinde her çağrıya evet yanınızdayız yarışı yapıyoruz. Suçları önlemek, suçluları adalete teslim etmek için, milletin, şehrinin emrinde ama bastığı yer, güç aldığı yer hukuk. Yaptığı her türlü iş ve eylemin denetleneceğini, yargılanacağını bilen. Vicdana sahip, ferasete sahip bir İstanbul Emniyeti olarak böyle çalışıyoruz. Tekrar tekerleri düz olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise yaptığı konuşmada, "Bugünkü törenle 83 milyonu doğrudan ilgilendiren asayiş olaylarına karşı, polisimizin olay yerine daha seri müdahalesini sağlayacak, sahadaki etkinliğini arttıracak ve motorize gücümüzü daha da yükseğe çıkaracağımız motosikletlerimizi 32 ilimize dağıtacağız. Bu sayede teşkilatımızın günümüz şartlarına uygun modernize edilmesine katkı sunarken suç oranlarının da azaltılması ve şehirlerin daha güvenli hale gelmesi noktasında da önemli bir adım atmış olacağız. Motosikletli polis timlerimiz yoğun trafikte hızlı hareket etme kabiliyeti sunarak suç faillerinin çok daha kısa bir sürede yakalanmasına imkan sağlamakta, etkili müdahale ile de vatandaşımızın takdir ve teveccühünü kazandırmaktadır. Polisimizin etkinliğini ve görünürlüğünü sağlayan motosikletli polislerimiz sayesinde son yıllarda asayiş olaylarında çok büyük azalışlar salanmış olup inşallah bu trend devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Motosiklet, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Yunus'lara motosiklet takviyesi - Son Dakika

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