Yusuf İbiş'ten Yılın Kareleri Oylamasına Katkı

22.01.2026 10:21
İbiş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğraflara oy verdi ve önemine vurgu yaptı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İbiş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" fotoğrafını tercih eden İbiş, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini seçti.

İbiş, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafına, "Portre" kategorisinde de Hasan Belal'ın "Mehmet Ağa" fotoğrafına oy verdi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasını her yıl severek takip ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansının, Türkiye'deki ve dünyadaki meseleleri şeffaf şekilde ortaya koyan bir haber ajansı olduğunu dile getiren İbiş, "Anadolu Ajansı, buradaki profesyonel fotoğrafçılık, habercilik ile anılardan ziyade unutulmayacak kareleri yakalıyor. Bazı olaylara, dünyadaki meselelere ve sosyal yaşama dair hiç unutulmayacak kareler aklımızda kalıyor. Bugün hatırladığımız fotoğrafların Anadolu Ajansı tarafından çekildiğini görmüş olduk. Unutamayacağımız kareler var burada." diye konuştu.

İbiş, Gazze'de insanlık katliamı olduğunu ve içler acısı görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, "Bunun dünyaya duyurulmasını çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız her platformda bunu dünyaya duyuruyor. Gazze kategorisindeki fotoğraflar bile ortaya çıkan zulmü çok net bir şekilde ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Burada ciddi bir emek olduğunu kaydeden İbiş, "Oradaki insanların açlığı, insanların içerisinde bulunduğu durum, insanlığın onuruna yakışmayacak düzeyde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizim de bunu tüm dünyaya haykırmamız lazım." dedi.

İbiş, emekleri için Anadolu Ajansına ve çalışanlarına teşekkür etti.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür, Güncel, Çevre, Son Dakika

