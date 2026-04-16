16.04.2026 14:47
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerden Yusuf Tarık Gül kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Peki, Yusuf Tarık Gül kimdir? Kahramanmaraş okul saldırısında ölen Yusuf Tarık Gül kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde.

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Türkiye’yi derinden sarsan okul saldırısı, çok sayıda öğrencinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıyla büyük bir trajediye dönüştü. Bu olayda yaşamını yitiren isimlerden biri de 5. sınıf öğrencisi Yusuf Tarık Gül oldu. Peki, Yusuf Tarık Gül kimdir? Kahramanmaraş okul saldırısında ölen Yusuf Tarık Gül kaç yaşındaydı? Detaylar...

KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISINDA ÖLEN YUSUF TARIK GÜL KİMDİR?

Yusuf Tarık Gül, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda eğitim gören 11 yaşında bir öğrenciydi. Henüz çocuk yaşta olan Yusuf, saldırı sırasında hayatını kaybeden öğrenciler arasında yer aldı.

Olay, yalnızca bir okul saldırısı olarak değil, aynı zamanda toplumun hafızasında derin iz bırakan bir kayıp olarak kayıtlara geçti. Resmi kaynaklar ve haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre saldırıda toplam 10 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi ise yaralandı.

Yusuf Tarık Gül için düzenlenen cenaze töreni, binlerce insanın katılımıyla gerçekleşti. Ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşları içinde son görevlerini yerine getirirken, cenaze namazı sırasında duygusal anlar yaşandı.

Cenaze, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi Ferhuş Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedildi.

YUSUF TARIK GÜL KAÇ YAŞINDAYDI?

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül, 11 yaşındaydı. İlköğretim 5. sınıf öğrencisi olan Yusuf, henüz çocukluk döneminin başındayken yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
