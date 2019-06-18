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Yüzmeye girdi, nehirde kayboldu

6 dakika önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehrine yüzmeye giren genç akıntıya kapılıp kaybolurken, karşıya geçmeyi başaran kardeşi ise rafting takımı tarafından kurtarıldı.

Yüzmeye girdi, nehirde kayboldu, System.String[]
Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehrine yüzmeye giren genç akıntıya kapılıp kaybolurken, karşıya geçmeyi başaran kardeşi ise rafting takımı tarafından kurtarıldı.

Olay, Palu ilçesinde bulunan Kozlu Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Mustafa Taş, 2 kardeşi ve arkadaşıyla beraber yüzmek için Murat Nehrinin kenarına geldi. Ortanca kardeşi ile nehre girerek karşıya geçmeye çalışan Taş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Karşıya geçen kardeşi ise olduğu yerde mahsur kaldı. Arkadaşının haber vermesi üzerine nehir kenarına jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kardeşi, Palu Belediyesi Rafting takımı kurtardı. Ardından vatandaşlar kendi çabalarıyla nehir kenarından, Rafting takımı da nehir üzerinde botlarla aramaya başladı.

Olay yerine AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçların sevk edildiği, aramanın su altından ve üstünden daha detaylı yapılacağı öğrenildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:07 Kaynak: İHA
Kozlu, Elazığ, Palu, 3. Sayfa
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