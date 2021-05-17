Zabıta dairesi ve katı atık transfer istasyonuna ziyaret - Son Dakika

Daire Başkanları ve personellerle bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek pandemi süresince gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimlerine ziyarette bulundu. İlk olarak Zabıta Daire Başkanlığı'na ziyarette bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Daire Başkanı Mustafa Duman, Şube Müdürleri Selçuk Yıldız ve Selçuk Bozkurt ile güvenlik ve zabıta personelleri ile bir araya geldi. Pandeminin başladığı süreçten itibaren yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren zabıta ekiplerine teşekkürlerini ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Hepinizden Allah razı olsun. Bizler de sizler gibi sürekli sahadayız. Sayın Başkanımız da bizzat bu çalışmaları yakından takip ediyor. Hem sizlerle bir arada sahada olmak hoşumuza gidiyor. Hem de sizlerin çalışmalarını yakından görmek bizi gururlandırıyor. Bundan sonraki normalleşme sürecinde de size çok iş düşecek" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı

Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım daha sonra Turgutlu'da bulunan katı atık transfer istasyonunu ziyaret etti. Yıldırım'a ziyaret esnasında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Fatih Öztürk ve teknik personeller de eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, transfer istasyonunda incelemelerde de bulundu. Yıldırım, Atıkların toplanıp Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne taşındığı transfer istasyonlarında pandemi süresince yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.