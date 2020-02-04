Zabıtalardan bıçaklı kavgaya çöp süpürgesiyle müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıtalardan bıçaklı kavgaya çöp süpürgesiyle müdahale - Son Dakika

Zabıtalardan bıçaklı kavgaya çöp süpürgesiyle müdahale

7 saat önce

Beşiktaş'ta bir kişi çıkan kavgada arkadaşının bıçakla yaraladı.

Beşiktaş'ta bir kişi çıkan kavgada arkadaşının bıçakla yaraladı. Saldırganın arkadaşını bıçaklama anı ve zabıta ekiplerinin kavgayı çöp süpürgesi ile ayırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Sinan Paşa Mahallesi'nde bulunan Sinan Paşa Camii bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu taraflardan biri cebinden bıçak çıkartarak arkadaşını karın boşluğundan bıçakladı. Cami bahçesinden gelen bağrışmalar üzerine olay yerine zabıtalar olay yerine gitti. Bıçaklı kavga olduğunu gören zabıta memurları kavgayı çöp süpürgesi ile ayırarak, arkadaşını bıçaklayan kişinin elindeki bıçağı aldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri tarafından ölümden kurtarılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

ZABITALAR ÇÖP SÜPÜRGESİ İLE KAVGAYI AYIRDI

Beşiktaş Sinan Paşa Mahallesi'nde bulunan Sinan Paşa Cami bahçesinde meydana bıçaklı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde bir kişi cami bahçesindeki banklarda oturduğu esnada caminin diğer kapısından başka bir kişi gelerek bankta oturan vatandaşa laf atıyor. Kısa süre sonra bankta oturan kişi cebinden çıkardığı bıçakla kendisine sataşan kişiyi karın boşluğundan bıçaklıyor. Durumdan haberdar olan zabıta ekipleri ise ellerine aldıkları çöp süpürgesi ile kavgayı ayırıyor.

(İHA)

Zabıtalardan bıçaklı kavgaya çöp süpürgesiyle müdahale

Beşiktaş, Zabıta, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
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