Zafer Havalimanı'na 208 milyon euro garanti ödemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zafer Havalimanı'na 208 milyon euro garanti ödemesi

09.01.2026 02:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'na 2044'e kadar yapılan garanti ödemelerini eleştirdi.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 50 milyon euroya mal olan Zafer Havalimanı'nın kamuya devir tarihinin 2044 yılı olduğunu belirterek, "2044'e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon euro" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti döneminde yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Zafer Havalimanı'na ilişkin 2025 yılı verilerini paylaştı. Yavuzyılmaz, Sayıştay ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) resmi istatistiklerine dayandırdığı açıklamasında, yolcu garantileri ile gerçekleşen yolcu sayıları arasındaki farkın "rekor seviyeye" ulaştığını belirtti.

Yavuzyılmaz'ın verdiği bilgilere göre, 2025 yılının 12 ayı için Zafer Havalimanı'nda 1 milyon 317 bin 733 giden yolcu garantisi verildi. Aynı dönemde gerçekleşen giden yolcu sayısının 38 bin 727 olduğu kaydedildi. Bu rakamlara göre, garanti ile gerçekleşme arasındaki farkın yaklaşık yüzde 97 seviyesinde olduğu bildirildi.

CHP'li Yavuzyılmaz, bu tablo nedeniyle Hazine'nin işletmeci şirkete 6 milyon 747 bin 196 euro tutarında garanti ödemesi yapacağını belirterek, söz konusu tutarın güncel kurla yaklaşık 340 milyon liraya karşılık geldiğini ifade etti. Yavuzyılmaz, açıklamasında "Bunun adı soygundur" ifadesini kullandı.

2044'e kadar 208 milyon euroluk garanti ödemesi

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı bilgilere göre, 50 milyon euro yapım maliyetiyle inşa edilen Zafer Havalimanı'nın kamuya devir tarihi 2044 yılı olarak belirlendi. Aynı kaynaklara göre, sözleşme süresi boyunca 2044 yılına kadar şirkete yapılacak toplam garanti ödemesinin 208 milyon euroya ulaşması öngörülüyor.

DHMİ resmi istatistiklerine göre, Zafer Havalimanı'nda 2025 yılının 12 ayında iç ve dış hatlarda toplam gelen ve giden yolcu sayısı 77 bin 455 olarak gerçekleşti. Sözleşme gereği garanti ödemelerinin yalnızca giden yolcu sayısı üzerinden yapıldığına dikkat çekilirken, bu nedenle giden yolcu sayısının yaklaşık 38 bin 727 olarak hesaplandığı belirtildi.

Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın üst üste 164 aydır zarar rekoru kırdığını savundu.

Kaynak: ANKA

Zafer Havalimanı, Ekonomi, Finans, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Havalimanı'na 208 milyon euro garanti ödemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 04:52:39. #7.11#
SON DAKİKA: Zafer Havalimanı'na 208 milyon euro garanti ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.