Zafer Havalimanı'na 208 milyon euro garanti ödemesi

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 50 milyon euroya mal olan Zafer Havalimanı'nın kamuya devir tarihinin 2044 yılı olduğunu belirterek, "2044'e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon euro" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti döneminde yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Zafer Havalimanı'na ilişkin 2025 yılı verilerini paylaştı. Yavuzyılmaz, Sayıştay ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) resmi istatistiklerine dayandırdığı açıklamasında, yolcu garantileri ile gerçekleşen yolcu sayıları arasındaki farkın "rekor seviyeye" ulaştığını belirtti.

Yavuzyılmaz'ın verdiği bilgilere göre, 2025 yılının 12 ayı için Zafer Havalimanı'nda 1 milyon 317 bin 733 giden yolcu garantisi verildi. Aynı dönemde gerçekleşen giden yolcu sayısının 38 bin 727 olduğu kaydedildi. Bu rakamlara göre, garanti ile gerçekleşme arasındaki farkın yaklaşık yüzde 97 seviyesinde olduğu bildirildi.

CHP'li Yavuzyılmaz, bu tablo nedeniyle Hazine'nin işletmeci şirkete 6 milyon 747 bin 196 euro tutarında garanti ödemesi yapacağını belirterek, söz konusu tutarın güncel kurla yaklaşık 340 milyon liraya karşılık geldiğini ifade etti. Yavuzyılmaz, açıklamasında "Bunun adı soygundur" ifadesini kullandı.

2044'e kadar 208 milyon euroluk garanti ödemesi

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı bilgilere göre, 50 milyon euro yapım maliyetiyle inşa edilen Zafer Havalimanı'nın kamuya devir tarihi 2044 yılı olarak belirlendi. Aynı kaynaklara göre, sözleşme süresi boyunca 2044 yılına kadar şirkete yapılacak toplam garanti ödemesinin 208 milyon euroya ulaşması öngörülüyor.

DHMİ resmi istatistiklerine göre, Zafer Havalimanı'nda 2025 yılının 12 ayında iç ve dış hatlarda toplam gelen ve giden yolcu sayısı 77 bin 455 olarak gerçekleşti. Sözleşme gereği garanti ödemelerinin yalnızca giden yolcu sayısı üzerinden yapıldığına dikkat çekilirken, bu nedenle giden yolcu sayısının yaklaşık 38 bin 727 olarak hesaplandığı belirtildi.

Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın üst üste 164 aydır zarar rekoru kırdığını savundu.