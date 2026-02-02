Zafer Partisi'nden Suç Duyurusu

(ANKARA)- Zafer Partisi, Genel Başkan Başdanışmanlık görevinden alınan Hasan Öztürk'ün, Genel Başkan Ümit Özdağ hakkında yaptığı paylaşımların "iftira içerikli" olduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Zafer Partisi, eski Genel Başkan Başdanışmanı Hasan Öztürk'ün Genel Başkan Ümit Özdağ hakkında yaptığı paylaşımların hakaret ve iftira içerdiğini belirterek, Öztürk hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Zafer Partisi'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması şu şekilde:

"Doğrudan ilgilileri tarafından Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ'a dört yurttaşımızdan ayrı ayrı gelen ahlaki konularla ilgili şikayetler üzerine 23 Ocak 2026 tarihinde Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından Başdanışmanlık görevine son verilen Hasan Öztürk isimli şahsın hakaret, iftira ve şantaj içerikli paylaşımlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Hasan Öztürk isimli şahıs hakkında 23 Ocak 2026 tarihinde çeşitli sosyal medya hesaplarında gayri ahlaki iddialar olduğu belirtilmiştir. Görevden alınmadan önce söz konusu sosyal medya paylaşımlarının altına 9 saat sonra yorum yazan Hasan Öztürk özetle, 'Hakkımda yazılanlar iftiradır. Bana yapılan saldırılar aslında Zafer Partisi'ne ve Ümit Özdağ'a yöneliktir. Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın mücadelesinde yalnız kalması amaçlanmaktadır. Ben Türk milletine, Zafer Partisi'ne ve Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ'a mahcup olmayacağım' demiştir.

Hasan Öztürk, görevden alındıktan sonra iftiralar ile saldırdığı Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ ile ilgili 06 Aralık 2025 tarihinde kendi sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda şöyle demiştir: 'Bir lider düşünün… Sözüyle güven veren, duruşuyla cesaret aşılayan, memleket için attığı her adımda kararlılığıyla örnek olan. İşte Genel Başkanımız Sn. Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın bir adım yanında durmak, sadece bir siyasi yolculuk değil; onur, sorumluluk ve mücadele ruhunun en somut hali. Onunla aynı yolda yürümek, memleket sevdasını sadece söylemde değil, eylemde de taşımak demektir. Her adımında doğruluğu, cesareti ve ilkeleri savunan bir liderin yanında olmak ise tarifsiz bir gururdur. Bu yolun her zorluğuna, her mücadelesine, her başarısına tanıklık etmek… İyi ki aynı yolda, aynı idealde, aynı kararlılıkta buluşmuşuz. Bir adım yanında olmak, daima onurdur.'

6 Aralık 2025'te 'Ümit Özdağ ile yürümek onurdur' diyen, 23 Ocak 2026'da ise yapılan suçlamalar ile ilgili 'Ümit Özdağ'a mahcup olmayacağım, bu suçlamaların amacı Ümit Özdağ'ı yalnızlaştırmaktır' diye açıklama yapan Hasan Öztürk adlı şahıs, İstanbul'a gelerek, 23 Ocak 2026 tarihinde Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ ile görüşmüştür. Bu görüşmede Hasan Öztürk'ün izahatlarını tatmin edici bulmayan Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, Hasan Öztürk'ü aynı tarihte görevden almıştır.

"Hasan Öztürk, açık şekilde yalan söylemektedir, iftira atmaktadır"

Görevden alınmayı hazmedemeyen Hasan Öztürk, çektiği videolar ile Zafer Partisi ve Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ'a yönelik iftiralarla saldırmaya başlamıştır. Hasan Öztürk, açık şekilde yalan söylemektedir, iftira atmaktadır. İftiralarının hiçbir nesnel temeli ve delili yoktur. Ancak yukarıda ortaya konulan olayların akışı ve Hasan Öztürk'ün açıklamaları hem iftiralarının gerçek nedenini hem de bu şahsın karakterini ortaya koymaktadır.

"Zafer Partisi suç duyurusunda bulunmuştur"

Söz konusu kişi, Zafer Partisi'ni daha önce korkuttuğu mağdureler ile karıştırarak çok büyük bir hata yapmıştır. Zafer Partisi, Hasan Öztürk hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur. Hasan Öztürk adlı şahsı, sosyal medya şovmenliği yapmak ve iftiralar atmak yerine, sağa sola telefon ederek 'Elimde ses kayıtları var' diyerek suç işleyeceği yerde elindeki tüm bilgi ve belgelerle hemen Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.

"Zafer Partisi'nin tüm mali yapısı ve trafiği Anayasa Mahkemesi denetimindedir"

Zafer Partisi, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği ilkesini benimsemiş, Büyük Türk milletine hizmet etmek amacıyla siyaset yapmak isteyen herkese kapısı açık olan ve Türk Milleti'nin çıkarları için politikalar üreten bir siyasi partidir. Her siyasi parti gibi tüm mali yapısı ve trafiği Anayasa Mahkemesi denetimindedir. Zafer Partisi, kurulduğu günden bu yana bu denetimlerden diğer tüm siyasi partiler gibi geçmiştir.

Zafer Partisi, kurulduğu günden bu yana Türk milletinin sofrasından ekmeğini eksilterek yaptıkları bağışlar dışında, hiçbir gelir kaynağı olmadan Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesini sürdürmektedir. Zafer Partisi ve Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ ilk günden bu yana haksız pek çok saldırıya ve iftiraya maruz kalmış olmasına rağmen Büyük Türk Milleti'nin çıkarları için çalışmaya devam edecektir.

Büyük Türk milletine saygıyla duyurulur."