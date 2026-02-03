Zara\'da Berat Kandili Coşkusu

Sivas'ın Zara ilçesinde Berat Kandili dualarla idrak edildi.
Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı.
İlçe Müftüsü Yunus Güleç, Berat Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.
Program sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
