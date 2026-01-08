Zelenski, GKRY'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Zelenski, GKRY'yi Ziyaret Etti

08.01.2026 13:01
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, GKRY başkanı Hristodulidis'le AB dönem başkanlığını görüştü.

(ANKARA) – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralması dolayısıyla GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'i ziyaret etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi kabulünde yaptığı açıklamada, "Yasadışı işgalin ve devam eden askeri varlığın sonuçlarını yaşayan bir ülke olarak, neyin tehlikede olduğunu çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, "Ukrayna konusunun Rum yönetiminin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında merkezi önceliklerden biri olacağını, bu desteğin ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine mutlak saygı temelinde süreceğini" söyledi.

Zelenski ise toplantı sonrası iki liderin katıldığı forumda konuştu. Zelenski, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) varlığını ve egemenliğini yok sayan bir dil kullandı. Kıbrıs'ı "maalesef hala bölünmüş durumda olan, ancak kalıcı barışa bağlı ve Avrupa'da tam eşitliğe sahip bir üye devlet" olarak nitelendiren Zelenski, "daha küçük ülkelerin bile Avrupa kurumlarında eşit söz hakkına sahip olduğunu" vurguladı.

Adada bulunduğu süre boyunca "işgal" ve "KKTC'yi dışlayan" beyanatlarda bulunması baskısı altında olan Zelenski, Ukrayna'nın da "ortak Avrupa yuvasının eşit bir parçası olmayı hak ettiğini" belirtti.

Zelenski, Rusya'ya yönelik baskının artırılması halinde savaşın, Rum yönetiminin AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında sona ermesinin mümkün olabileceğini savundu. Zelenski, "Saldırgana yeterli baskı uygulanırsa bu savaş sizin başkanlığınız sırasında sona erebilir" dedi.

AB üyeliği ve müzakere başlıkları vurgusu

Zelenski, Rum yönetiminin dönem başkanlığında "Ukrayna'nın AB üyelik sürecinde somut ilerleme sağlanabileceği" görüşünü dile getirdi. "Ukrayna ve Moldova için AB müzakere başlıklarının açılmasının, Lefkoşa'nın öncelikleri arasında yer almasını memnuniyetle karşıladığını" kaydeden Ukrayna lideri, Rum dönem başkanlığını "Ukrayna'nın AB yolunda "anlamlı ilerleme sağlanabilecek bir fırsat penceresi olarak" niteledi.

Dörtlü zirve ve kilise ziyareti

Ziyaret kapsamında Zelenski ve Hristodulidis, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile dörtlü bir toplantı gerçekleştirdi. Zelenski ayrıca programı çerçevesinde Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios ile de bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

