Zelenskiy ve Trump Davos'ta Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Zelenskiy ve Trump Davos'ta Görüştü

Zelenskiy ve Trump Davos\'ta Görüştü
22.01.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Trump ile hava savunma sistemleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, toplantıyı 'verimli ve kapsamlı' olarak nitelendirerek, iki ülke ekiplerinin çalışmalarını ele aldıklarını ve neredeyse her gün iletişim halinde olduklarını söyledi.

Ukrayna için hava savunma sistemleri hakkında da konuştuklarını dile getiren Zelenskiy, "Başkan Trump ile yaptığımız önceki görüşme, gökyüzümüzün korunmasını güçlendirmeye yardımcı olmuştu. Umuyorum ki bu sefer de bunu daha da pekiştireceğiz. Önceki hava savunma füzesi paketi için kendisine teşekkür ettim ve ek bir paket daha talep ettim. Bu, hayatları korumak, dayanıklılığımız ve ortak diplomatik çabalarımız için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy ve Trump Davos'ta Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

18:13
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:34:29. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy ve Trump Davos'ta Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.