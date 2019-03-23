Son Dakika Haberleri: Zeynep Sıla Ay'dan Bronz Madalya

Zeynep Sıla Ay'dan Bronz Madalya

1 saat önce

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı Faaliyet Programında yer alan, 22-24 Mart tarihlerinde Bursa'da devam etmekte olan Taekwondo Gençler Grup Yarışmalarının birinci gününde TOGA Spor Kulübü Sporcusu Zeynep Sıla Ay 52 kg'da üçüncü oldu.

Zeynep Sıla Ay'dan Bronz Madalya, System.String[]
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı Faaliyet Programında yer alan, 22-24 Mart tarihlerinde Bursa'da devam etmekte olan Taekwondo Gençler Grup Yarışmalarının birinci gününde TOGA Spor Kulübü Sporcusu Zeynep Sıla Ay 52 kg'da üçüncü oldu.

Bronz Madalya kazanan sporcunun okulu Çaycuma Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Eskişehir'de yapılacak Türkiye Finallerine taşıdı. Toga Spor Kulübü Başkanı ve Taekwondo Antrenörü Kadir Bölükçü, "Okuluna ve Çaycuma'ya hayırlı olsun. Devamı Eskişehir'de inşallah. Bize destek olan Zonguldak Cihan Iletişime teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

Spor
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