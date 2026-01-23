Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a 3. turda veda etti - Son Dakika
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a 3. turda veda etti

23.01.2026 08:26
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazak rakibi Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. İlk seti kaybeden Zeynep, ikinci seti tie-break ile kazanmış, ancak son seti kaybederek turnuvadan çıkmış oldu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazakistan'dan Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Melbourne kentindeki turnuvadaki tek kadınlar 3. tur müsabakasında dünya 112 numarası Zeynep, sıralamada 94. basamakta yer alan Putintseva'yla KIA Arena'da karşılaştı.

İLK SETİ KAYBETTİ

Avustralya Açık'ta 3. tur oynayan ilk Türk tenisçi olan Zeynep, maça iyi başlayamadı. İlk setin ikinci oyununda servis kırdıran milli raket, çok fazla basit hata yaptığı ilk üç oyun sonunda 3-0 geriye düştü. Daha sonraki iki oyunu da alan ve servis kıran Zeynep, 5. oyunda yine serviste etkili olamadı. Setin geri kalanında iki sporcu da servislerinde hata yapmadı ve ilk seti Putintseva 6-3 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SETİ ZEYNEP KAZANDI

İkinci sete de iyi başlayan taraf Putintseva oldu. İlk oyunda servis kıran Putintseva, kendi servisinde de hata yapmadı ve sette 2-0'lık üstünlük yakaladı. 6. oyunda rakibinin servisini kırarak sete dengeyi (3-3) getiren Zeynep, sonraki oyunda da hata yapmadı ve 4-3 öne geçti. 11. oyunda kendi servisinde 4-0 öne geçmesine rağmen milli raket, çok fazla basit hata yapınca servisini kırdırdı. Maçı kazanmak için servis atan rakibine direnen Zeynep, 12. oyunda yine servisi kırdı ve 6-6'lık eşitliği sağladığı seti tie-break'e götürdü. Karar oyununda rakibini yenen Zeynep Sönmez, seti 7-6 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

ZEYNEP SON SETİ KAYBETTİ

Son sete de iyi başlayan taraf yine Putintseva olurken, Kazak raket ilk 3 oyun sonunda 3-0'lık üstünlük sağladı. Putintseva, daha az hata yaptığı seti 6-3 maçı da 2-1 kazanarak 4. tura yükseldi.

Kaynak: AA

  • Ates null Ates null:
    Gururluyuz.Daha iyilerini yapacağız. 1 0 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    Canı sağolsun???????????? 0 0 Yanıtla
