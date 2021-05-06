Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü - Son Dakika

Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü

İlk gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çok sayıda araç göçük altında kaldı

Kısa süre önce binaya girip hemen çıkan şahıs ölümden kıl payı kurtuldu

Yıkılan bina drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü. Dün akşam boşaltıldığı öğrenilen binanın çökmesinin ardından park halindeki çok sayıda araç göçük altında kaldı. Yıkılan bina ise drone ile havadan görüntülendi

Zeytinburn'nda 5 katlı bir bina çöktü. Dün akşam gelen sesler üzerine boşaltıldığı öğrenilen bina, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından ortalığı toz bulutu kapladı. Binanın yıkılmasından kısa sürece binaya giren bir kişi, içeride bulunan eşyalarını aldıktan sonra dışarı çıktı. Şahsın dışarı çıkmasının ardından bina da yıkıldı.