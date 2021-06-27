Üye Girişi
Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti - Son Dakika

Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

27.06.2021 16:01

Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki Sinan Karadeniz başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki Sinan Karadeniz başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Sokakta yaşanan kovalamaca ve silahlı saldırgan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sinan Karadeniz ve arkadaşları, başka bir grupla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı. Tartışmadan sonra tartıştıkları grup bir arabayla sokağa geri geldi. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen taraflar tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Arabayla sokağa gelen gruptan biri belindeki silahı çekerek Sinan Karadeniz'e kurşun yağdırdı. Sinan Karadeniz başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ağır yaralı gence yardım etmek için sokağa döküldü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sinan Karadeniz, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç, hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Silahlı saldırı sırasına sokakta yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde saldırganın silahını çekerek Karadeniz'in peşinden gidiyor. Bir süre sonra mahalleli yaralı Karadeniz'i hastaneye yetiştirmek için yoldaki araçları çeviriyor.

Polis ekipleri saldırganın peşinde

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı güvenlik şeritleriyle çevirerek incelemelerde bulundu. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Silahlı saldırgan ve beraberindekilerin kimliğini belirleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Sinan Karadeniz'in babası Ali Karadeniz, "Katillerin yakalanmasını istiyoruz. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Bir can gitmesi kolay bir şey değil. Saldırganın yakalanmasını istiyorum. Benim oğlum da birini vursa ben kabul etmem. Bizim çocuk gitti, canımız yandı. Başka kimsenin canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

"İki tanesi kafasına iki tanesi kalbine gelmiş"

Silah sesleri üzerine dışarı çıktığını ifade eden mahalle sakini Veli Aslan, "Dün gece abimlerde yemek yerken silah seslerini duyduk. Yardıma geldik. Baktığımda Sinan kardeşimiz yerdeydi. Biz de müdahalede bulunmaya çalıştık. Ambulans gelinceye kadar başındaydık. Ambulansa gidene kadar nefes alabiliyordu. Bu sabah ölüm haberini aldık. 5-6 kurşun isabet etmiş. İki tanesi kafasına iki tanesi kalbine gelmiş. Arabayla gelmişler. 4-5 kişi onlar da arabadaydı. O esnada tartışma çıkmış. Onlar burada beklerken diğerleri de arabayla gelmiş. Direkt o çocuğa gelmişler" dedi.

Koşuşturma anları anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, silahlı bir kişinin koştuğu görülüyor. Olayın ardından ağır yaralanan gencin arkadaşları sokaktan geçen arabaları durdurmak için yola atlıyor. Ambulansın olay yerine gelmesiyle Sinan Karadeniz hastaneye kaldırılıyor.

Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Zeytinburnu, Karadeniz, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doyasıya eğlendiler! Fenerbahçe'nin yıldızlarının horon teptiği anlar yoğun ilgi gördü 17:26 Doyasıya eğlendiler! Fenerbahçe'nin yıldızlarının horon teptiği anlar yoğun ilgi gördü Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de 17:17 Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de "kafasına vur" diye tezahürat yaptı Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi 16:52 Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi
Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi 16:12 Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi "Belgorod" denize açıldı Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası Çeşme! Bölgedeki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi 16:04 Tatilcilerin Kurban Bayramı'ndaki rotası Çeşme! Bölgedeki otellerin yüzde 90'ı şimdiden rezerve edildi Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık 14:57 Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık
Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı 14:11 Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu 13:40 Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu

Son Dakika Haberleri
17:17 Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de "kafasına vur" diye tezahürat yaptı
17:16 Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna dahil etmek istiyor
17:15 Marmaris'te yangını söndürmeye giden itfaiye de kaza yaptı
16:51 Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi
16:43 Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde hayatını kaybetti
16:12 Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi "Belgorod" denize açıldı
16:06 Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak
15:42 İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı
15:34 13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti
15:33 G.Saray'da, teknik direktör Fatih Terim için yarın imza töreni yapılacak
Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı         
17:34
Denizde feci olay! Akıntıya kapılan kadının cansız bedeni 4 mil uzakta bulundu Denizde feci olay! Akıntıya kapılan kadının cansız bedeni 4 mil uzakta bulundu         
17:18
Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna dahil etmek istiyor Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna dahil etmek istiyor         
17:17
Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde hayatını kaybetti Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde hayatını kaybetti         
16:43
Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak         
16:07
İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı         
15:43
Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı         
14:47
Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi         
13:44
İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi         
13:34
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti         
12:22
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 17:42:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinburnu'nda silahlı kavga... Bir genç başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement